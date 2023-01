Prins Harry geeft nieuw interview over veelbesproken memoires: “William is zowel geliefde broer als aartsvijand”

“William is zowel mijn geliefde broer als mijn aartsvijand.” Dat heeft de Britse prins Harry maandag gezegd tijdens een nieuw interview op de Amerikaanse televisie. “Er is altijd competitie tussen ons geweest.”

Nadat hij eerder al gesprekken had gehad met de zenders ITV en CNN, gaf Harry maandag meer uitleg over zijn boek Spare in het ABC-ochtendprogramma Good morning America. Hij begon met een verklaring voor de titel van zijn veelbesproken memoires. “Mijn rol in de koninklijke lijn van opvolging is een groot deel van mijn leven tegen mij gebruikt”, aldus de prins.

Broer William

Harry stond tijdens het gesprek ook opnieuw stil bij zijn (gebroken) relatie met zijn vader, koning Charles III, en zijn oudere broer, kroonprins William. In zijn boek omschreef Harry die laatste zowel als “geliefde broer” en als “aartsvijand”. “Er is altijd een competitie tussen ons geweest, vreemd genoeg”, zo luidde het.

Harry gaf wel toe dat ook hij deels verantwoordelijk is voor de huidige situatie. “Zonder twijfel. Maar wat mensen niet weten, is hoeveel inspanningen ik heb gedaan om dit privé op te lossen, zowel met mijn broer als met mijn vader.”

Stiefmoeder Camilla

Tijdens het gesprek herhaalde Harry ook nog eens dat Camilla, zijn stiefmoeder, hem had “opgeofferd op haar persoonlijke pr-altaar”. “Ik heb een lange tijd niet met haar gesproken, maar ik hou van elk lid van onze familie. Als ik haar zie, zijn we vriendelijk tegen elkaar. Ze is mijn stiefmoeder. En ik zie haar ook niet als de boze stiefmoeder, ik denk dat ze iemand is die in deze instelling (het Britse koningshuis, red.) is getrouwd en er alles aan heeft gedaan om haar eigen reputatie en imago te verbeteren, voor haar eigen bestwil.”

Prinses Diana

De prins vertelde nog dat zijn moeder, de in 1997 overleden prinses Diana, “diepbedroefd” zou zijn door de breuk met zijn broer William. “En diepbedroefd over het feit dat William, zijn kantoor, deel uitmaakte van al deze negatieve verhalen aan de media”, zo luidde het. “Het was dan ook noodzakelijk om mijn kant van het verhaal neer te pennen. Ik denk niet dat we ooit vrede kunnen hebben in onze familie, tenzij de waarheid bekend is. Er is veel dat ik kan vergeven, maar er zijn gesprekken nodig om tot verzoening te komen. En een deel daarvan moet verantwoording zijn.”

Meghan Markle

Vervolgens ging het over zijn echtgenote, Meghan Markle. “Hoe de media haar behandelen, is herkenbaar voor iedereen van kleur”, aldus Harry. “Ze gebruiken haar huidskleur tegen haar. Mijn vrouw is niet zichtbaar zwart, maar dat is wie ze is. De manier waarop ze over haar praten, de manier waarop ze haar behandelen, is ongelooflijk herkenbaar voor iedereen van kleur.”

Harry houdt ook nog altijd vol dat zijn grootmoeder, de eind vorig jaar overleden Queen Elizabeth II, “niet boos” op hem was omdat hij wilde aftreden als werkend lid van de koninklijke familie. “Mijn oma en ik hadden een heel goede relatie. Dat ik ermee wilde stoppen, was voor niemand een verrassing. Zeker niet voor haar. Ze wist wat er aan de hand was, ze wist hoe moeilijk het was. Ze heeft nooit tegen mij gezegd dat ze kwaad was. Ik denk dat ze alleen verdrietig was dat het zover is kunnen komen.”

Koninklijke familie

Interviewer Michael Strahan vraagt vervolgens aan de prins of het niet hypocriet van hem was om zijn koninklijke taken af te leggen, maar wel van de voordelen te willen blijven genieten. “Is het geen verhaal van ofwel in ofwel uit de koninklijke familie?”, aldus Strahan. “Ik kan nooit uit de koninklijke familie stappen”, antwoordde Harry. “Ik ben me ongelooflijk bewust van mijn positie. Ik ben ongelooflijk dankbaar voor het leven dat ik gehad heb en dat ik nog steeds leef, maar er is geen versie waarin ik er ooit uit zou kunnen komen. Ik was stomverbaasd dat mijn familie toestond dat de beveiliging werd weggenomen, vooral op het meest kwetsbare moment voor ons.”

Britse monarchie

Harry verklaarde ook nog dat de Britse monarchie in zijn ogen “wel degelijk” een plaats heeft in de 21ste eeuw, maar dat ze wel moet worden gemoderniseerd. “Hetzelfde proces dat ik heb doorgemaakt met betrekking tot mijn eigen onbewuste vooroordelen, kan ook enorm nuttig voor hen (de Britse royals, red.) zijn. “Het is geen racisme, maar onbewuste vooroordelen. Als ze er niet mee worden geconfronteerd, als ze niet worden erkend, als ze er niet van leren, dan kunnen ze wel tot racisme leiden. We willen allemaal deel uitmaken van de oplossing in plaats van deel uitmaken van het probleem.”