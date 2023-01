Don Bosco college in de ban van ‘The Masked Teacher’: “Of ik zelf meezing? Laat dat een mysterie zijn”

De videoclip werd gepost op de officiële Facebook van de school en er is in te zien hoe vier verklede leerkrachten hun versie brengen van ‘That’s not my name’ van The Ting Tings. Wie hierbij niet aan het razend populaire programma The Masked Singer moet denken, was de voorbije jaren waarschijnlijk op een ruimtemissie. “Het enige wat ik weet dat het te maken heeft met de Don Boscofeesten die we naar jaarlijkse traditie eind januari organiseren. Dan zal het hopelijk duidelijk worden wie er onder de vermommingen schuil gaat”, stelt directeur Brigitte Dalemans.

“Wat ik wel weet, dat het al snel heel hard begon te leven in onze school. De nieuwsgierigheid is geprikkeld. Dat heeft ook te maken met de videoclip, die oogt fantastisch. Die werd gemaakt door Tijl Eerdekens, een zesdejaars die zichzelf de voorbije jaren heeft bekwaamd in het maken van audiovisuele producties.” Maar meenden we daar misschien de directeur zelf niet te herkennen in één van de pakken? “Oh, dat weet ik niet”, proest Dalemans. “Laat dat nu allemaal tot het grote mysterie behoren.” Het filmpje is te kijken via https://themaskedteacher.be