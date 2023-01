Maasmechelse stelt kelder ter beschikking aan Nederlander voor plantage: 15 maanden cel

Op 30 januari 2018 begaf de politie zich naar de woning van de 38-jarige Maasmechelse nadat ze informatie hadden opgevangen over een mogelijke cannabisplantage. De inspecteurs stelden vast dat er een cannabisgeur uit de keldergaten opsteeg, dat de brievenbus was afgeplakt en dat er aan de zijmuur van het huis elektrische kabels en een tuinslang lagen. Omdat er niemand opendeed, werd er op basis van die vaststellingen overgegaan tot een inval waarbij ze de voordeur openbraken met een stormram.

In de kelder vonden de agenten twee kweekruimtes met 473 planten en een aftakking van de elektriciteit. De Maasmechelse probeerde zich te verstoppen, maar werd uiteindelijk toch in de woning aangetroffen. De gebruikte potgrond, plantenroosters en vuile filters wezen volgens de procureur op eerdere oogsten. Volgens de elektriciteitsmaatschappij zou het gaan om in totaal drie kweekcycli.

Financiële problemen

De vrouw gaf tijdens de zitting, in december 2022, voor de Tongerse rechter toe dat ze haar kelder ter beschikking had gesteld van een Nederlander die ze in de cinema leerde kennen. Ze raakten aan de praat over haar financiële problemen en de Nederlander bood haar ‘de oplossing’ aan om wat geld bij te verdienen door haar huis ter beschikking te stellen voor een plantage. “Ik zat toen in een echtscheiding en ik wilde mijn ex-man uitkopen. Ik had dus geld nodig. Ik wilde gewoon mijn ex betalen omdat hij me al dagen lastigviel. Uiteindelijk heb ik die Nederlandse man mijn sleutel gegeven en ben ik bij mijn moeder gaan wonen. Ik wist niet eens dat het verboden was”, zo sprak de vrouw.

Ze benadrukte dat ze zelf niets met de plantage te maken had. “Het enige wat ik deed was af en toe de tuinslang in de waterbak zetten. Voor de rest ken ik er niets van. Ik weet nog niet eens hoe zo’n lamp eruitziet.” De vrouw kreeg een 15 maanden cel en een geldboete van 12.000 euro.

Vrijspraak

Ook de inmiddels ex-vriendin van de Nederlander werd aan de plantage gelinkt. Volgens de procureur zou zij twee keer in de woning op bezoek zijn geweest en profiteerde zij mee van het geld dat de plantage opbracht. “Ik wist dat mijn toenmalige vriend altijd veel geld op zak had en dat hij iets met wiet deed, maar voor de rest heb ik er niets mee te maken”, vertelde ze tijdens de zitting.

De rechter sprak de vrouw vrij omdat niet bewezen kan worden dat ze iets met de plantage te maken heeft. “Wie een misdrijf waarvan hij kennis heeft niet verhindert, is daarom geen deelnemer aan het misdrijf”, zo stelde de Tongerse rechter in het vonnis. Haar vriend werd wel veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden en een geldboete van 12.000 euro.

50.000 euro vermogensvoordeel

Tot slot kwam er ook een hulpje van de Nederlander in beeld door een DNA-match op wegwerphandschoenen. Hij moet voor 12 maanden naar de gevangenis en hij kreeg eveneens een geldboete van 12.000 euro.

In totaal wordt er een bedrag van 50.000 euro winst verbeurd verklaard. Aan de elektriciteitsmaatschappij moeten ze een bedrag van 15.000 euro ophoesten voor de geleden schade.