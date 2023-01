“Ze schreeuwde naar de andere kinderen dat ze moesten weglopen”: lerares die werd neergeschoten door 6-jarige in stabiele toestand

Het is onduidelijk hoe de jongen – wiens naam niet vrijgegeven wordt – het wapen in handen kreeg. Volgens de lokale autoriteiten beschikt de Richneck Elementary School over metaaldetectoren, maar wordt niet elke van de 550 leerlingen dagelijks gecontroleerd: dat gebeurt slechts bij enkele leerlingen als steekproef.

Het is niet duidelijk wat er voorafging aan de schietpartij. Politiecommissaris Steve Drew wilde enkel kwijt dat het ging om een “schermutseling” in het eerste leerjaar, en dat het incident “geen ongeval” was. “Ze reageerde geheel onbaatzuchtig”, aldus Steve Gonzalez, de vader van één van de andere kinderen in de klas van Zwerner. “Nadat ze geraakt werd door de kogel, schreeuwde ze naar de andere kinderen dat ze moesten weglopen.”

De school in kwestie blijft de hele komende week gesloten “om leerlingen en hun families de tijd te geven om te helen”, klinkt het.