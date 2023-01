Internering voor Tongenaar (41) die ’s nachts meisjesinternaat binnendringt

Een 41-jarige Tongenaar wordt geïnterneerd omdat hij onder invloed van drugs binnendrong in de meisjeskamers van een internaat in Tongeren. De psychiater spreekt over een geestesstoornis.

In de nacht van 10 op 11 juni 2021, rond 3 uur, drong de veertiger binnen in het Tongers internaat. Na een dwaaltocht in de nabijgelegen straten, besloot hij het gebouw binnen te gaan op zoek naar zijn ex, die evenwel nooit op het internaat had gezeten. “Ik deed het niet om die meisjes te zien. Ik dacht zelfs dat het pand leegstond”, zo vertelde hij vorig jaar voor de Tongerse rechter, toen de zaak voor het eerst werd behandeld.

‘Compleet van de wereld’

“Ik had drugs gebruikt, ik hing wat rond en ik verveelde me. Ik ben toen binnen gaan kijken en ik zag licht branden. Ik kan het me maar vaag herinneren want ik was compleet van de wereld”, zo gaf hij toe. “Ik ben twee kamers binnengelopen en ik heb wat tegen die meisjes gepraat. Ze begonnen te schreeuwen en een begeleider riep dat ik moest maken dat ik wegkwam. Ik ben dus gewoon weggewandeld en ik ben buiten op de trap gaan zitten omdat ik besefte dat ik fout bezig was.” Vervolgens kwam de politie ter plaatse en kon de man gearresteerd worden.

Volgens de advocaat van de burgerlijke partijen, waaronder de scholengroep en enkele meisjes die lastiggevallen werden door de man, was het geen toeval dat de man in het gebouw rondliep. “Hij is via de schuifdeuren binnengekomen, maar na 10 uur zijn die gesloten. Hij moet dus vroeger binnengegaan zijn om zich dan te verstoppen”, zo klonk de theorie van de burgerlijke partij.

Internering

De man gaf toe dat hij kampte met een zware drugsverslaving, die in 2018 begon na de scheiding van zijn vrouw. “Ik ben ondertussen ook ontslagen op mijn werk en ik woon alleen”, zo klonk het toen. Hij verklaarde wel dat hij zich al had laten opnemen om van zijn verslaving af te raken. “Maar het is nog enorm moeilijk”, zo stelde hij.

Volgens de procureur had de man tijdens de behandeling van de zaak wel schuldinzicht. “Maar om te zien of de man niet lijdt aan een psychisch probleem, vraag ik de aanstelling van een deskundige”, zo sprak de aanklager. Die gerechtspsychiater werd in augustus vorig jaar aangesteld en legde in december 2022 een verslag neer. Daarin stelde ze vast dat de man tijdens het moment van de feiten aan een geestesstoornis leed, die de controle over zijn daden ernstig aantastte. Volgens het verslag is het bovendien niet zeker dat de man geen nieuwe feiten zal plegen door zijn mentale toestand. De kans op herval zou groot zijn als de man zich niet goed laat ondersteunen, zo staat in het vonnis te lezen. De Tongerse rechter besliste daarom om de man te interneren.

De scholengroep krijgt een schadevergoeding van 1 euro. Twee meisjes die zich burgerlijke partij stelden, krijgen elk een bedrag van 150 euro.