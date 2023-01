Roberto Martinez (49) ruilt België voor Portugal: “Ik sta voor tactische flexibiliteit en zal met Ronaldo praten, hij verdient respect”

Portugal heeft Roberto Martinez (49) voorgesteld als bondscoach in navolging van Fernando Santos. De Spanjaard tekent een contract tot het WK 2026 nadat op 31 december 2022 een einde was gekomen aan 6,5 jaar samenwerking met de Belgische voetbalbond. Club Brugge polste ook even, maar Martinez liet toen weten dat hij in het buitenland aan de slag wilde. “Tactische flexibiliteit is belangrijk voor mij”, zei Martinez bij zijn voorstelling aan de Portugese pers. In België werd Martinez net verweten dat hij jarenlang vasthield aan een systeem met drie verdedigers.

De duur van het contract van Martinez is niet zonder betekenis. Want een van de pistes die in de pers werd geopperd, was dat een tussenpaus zou worden aangesteld, die Portugal naar het EK 2024 moest loodsen, waarna José Mourinho zou overnemen richting WK 2026. De Portugese toptrainer werd volgens Portugese media benaderd, maar liet weten dat hij zijn contract bij AS Roma tot 2024 wil uitdoen en dus pas daarna beschikbaar is. “Roberto Martinez is de enige kandidaat met wie we concreet gesproken hebben”, zei de voorzitter van de Portugese bond Fernando Gomes evenwel op de voorstelling voor de nieuwe bondscoach.

“Ik zal zo snel mogelijk Portugees leren”, zei Martinez verontschuldigend. De journalisten stelden de vragen in het Portugees, het antwoordde in het Spaans.

Een van de belangrijke thema’s was Cristiano Ronaldo. De 37-jarige 196-voudige international was op het voorbije WK geen onbetwiste titularis meer en tekende bij Al-Nassr in Saudi-Arabië. Houdt Martinez nog rekening met Ronaldo voor de toekomst?

“Ik ben van mening dat je de voetbalbeslissingen moet nemen op het veld”, reageerde Martinez. “Ik ben niet iemand die beslissingen neemt in een bureau. Ik zal alle 26 spelers contacteren die erbij waren op het voorbije WK, dat is mijn uitgangspunt. En Cristiano Ronaldo is daar een van. Hij is een speler die negentien jaar lang voor deze nationale ploeg heeft gevoetbald, dus hij verdient respect.”

Martinez deed geen boude uitspraken over zijn ambities. De pers wilde weten of hij mikt op de Europese titel in 2024.

“Toen ik de eerste keer met de voorzitter praatte, sprak het project mij enorm aan. Er zijn grote verwachtingen en objectieven. Er zijn veel capabele mensen in de federatie en talentvolle spelers. Ik heb ongelooflijk veel zin om samen onze objectieven te verwezenlijken.”

“We moeten durven dromen, maar voor mij als trainer is het proces belangrijk. Ik moet een competitieve selectie zien te maken. In de eerste plaats moet je je zien te plaatsen voor een tornooi, anders kun je niet winnen. Op tornooien zelf maken kleine details het verschil. Ik ben iemand die uitgaat van tactische flexibiliteit. Of ik met drie of met vier achterin speel, hangt af van de spelers die ik ter beschikking heb. Ik geloof niet in systemen, ik geloof in mensen met talenten. Je moet als coach flexibel zijn zodat talenten zich niet moeten aanpassen aan een systeem. Tactische flexibiliteit is zeer belangrijk in het modern voetbal. We gaan een goede structuur opzetten zonder bal en met de bal willen we ons talent aanwenden om wedstrijden te controleren. Portugal is een land dat altijd competitief geweest is en dat mogen we niet verliezen. Daarnaast passen Portugese spelers zich zeer snel aan, bijvoorbeeld aan een buitenlandse competitie. Ook dat is een troef die we moeten uitspelen. Ik wil in mijn staf zeker één Portugese assistent met ervaring als international. Dat is belangrijk om de filosofie van het Portugees voetbal te bewaken. De komende dagen zullen we communiceren over de invulling van mijn staf.”

Martinez’ voorganger Fernando Santos werd Europees kampioen met Portugal en won de Nations League. Dat zijn grote voetsporen om in te treden.

“Het is makkelijker om na een grote bondscoach te komen, dan kun je voortbouwen op zijn werk. Maar we hebben tegelijk als coaches andere zaken in ons repertoire. Ik bedank Fernando Santos voor zijn werk, we gaan op de goede dingen voortbouwen en geen zaken weggooien die ons helpen voor de toekomst.”