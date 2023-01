Zaakvoerders en firma veroordeeld voor subsidiefraude met zonnepanelen

Twee zaakvoerders, een keurder en firma M. C. uit Leopoldsburg zijn maandag in Hasselt veroordeeld voor subsidiefraude met zonnepanelen. In totaal ging het om 38 eerder kleinschalige installaties. Er zijn straffen tot zes maanden met volledig uitstel uitgesproken.

Het is niet de eerste keer dat de Hasseltse rechtbank veroordelingen voor gesjoemel met groenestroomcertificaten uitspreekt. Al een vijftal bedrijven passeerden eerder de revue. Nu was een firma uit Leopoldsburg aan de beurt die intussen van naam veranderd is en op een ander adres gevestigd is. Er is geknoeid zijn met 38 installatie voor een bedrag van meerdere tienduizenden euro’s. Een relatief klein bedrag, want in oktober werd nog een Loois bedrijf veroordeeld na miljoenenfraude.

Luchtfoto’s

De manier van sjoemelen was echter gelijkaardig en dateert eveneens van eind juli 2012. De waarde voor een groenestroomcertificaat zakte op 1 augustus 2012 van 210 euro per stuk voor een termijn van twintig jaar naar 90 euro voor een periode van tien jaar. “Een enorm verschil. In dit dossier is er vrij weinig discussie mogelijk. De beweerde installaties waarvan sprake lagen er op het moment van de keuringen niet. Geo Vlaanderen heeft net op 24 juli 2012 luchtfoto’s genomen en op de vermelde daken liggen geen panelen”, sprak Pieter Helsen namens burgerlijke partij Fluvius.

Daarnaast stonden er op de keuringsverslagen nummers van omvormers die op dat moment nog niet eens geproduceerd waren. Verklaringen van de eigenaars van de panelen, het niet bekend zijn van de keuringsverslagen bij keuringsinstantie Vinçotte en dat een betichte liefst 24 installaties op een dag zou keuren, deden de daders de das om. De zaakvoerders zagen in het gesjoemel een verkoopsargument om meer installaties de deur uit te krijgen. Voor de keurder, die niet aan zijn proefstuk bezig was, zat het voordeel in de extra commissie die hij opstreek.

Straffen

De subsidiefraude, valsheid in geschrifte en oplichting komt de 48-jarige toenmalige zaakvoerder uit Leopoldsburg op 6 maanden cel met uitstel te staan. Eenzelfde straf had de rechtbank ook in petto voor zijn 41-jarige Lommelse zakenpartner. De 69-jarige keurder uit Maaseik ziet zijn strafblad aandikken met 3 maanden cel met uitstel en 900 euro boete effectief. Een boete van 3.000 euro met volledig uitstel was het verdict voor de vennootschap. Aan Fluvius zijn de veroordeelden een administratieve vergoeding van 6.350 euro verschuldigd. Het bedrag voor de netwerkbeheerder voor het geleden verlies bepaalt de rechtbank op een later tijdstip. Aan de overige burgerlijke partijen moeten de daders een bedrag van 2.850 betalen, maar ook dat bedrag zal nog oplopen na een latere zitting.