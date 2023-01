Grote studie bewijst: wie onvoldoende water drinkt, veroudert (en sterft) sneller

Nieuw onderzoek, verschenen in het toonaangevende medisch tijdschrift The lancet, bewijst dat voldoende water drinken van levensbelang is. Wie onvoldoende water tot zich neemt, heeft volgens onderzoekers twintig procent meer kans om vroegtijdig te overlijden dan wie dagelijks acht glazen achterover kapt.

Onderzoekers aan de Amerikaanse National institutes of health analyseerden 25 jaar lang medische gegevens van meer dan 11.000 volwassenen tussen 45 tot 66 jaar oud, die woonden in de Verenigde Staten. Diezelfde mensen werden opnieuw opgevolgd rond de leeftijd van 70 tot 90 jaar.

Het doel? Hun hydratatie in het oog houden en kijken welke effecten gepaard gaan met een goed of slecht gehydrateerd lichaam. Om dat te controleren, werd vooral gekeken naar het natriumgehalte in het bloed van de proefpersonen. Hoe hoger de natriumspiegels, hoe minder gehydrateerd de deelnemers. De jarenlange opvolging toonde aan dat de hydratatie van alle 11.000 deelnemers binnen een normaal bereik lag, met bloednatriumconcentraties tussen 135 en 146 millimol per liter. Maar de personen met niveaus aan de bovenkant van dat bereik – meer dan 144 millimol per liter – hadden 50 procent meer kans om tekenen van fysiologische veroudering te vertonen. Onzichtbare signalen daarvan zijn onder meer een hoog cholesterolgehalte, hoge bloeddruk en stijgende suikerspiegels. Fysiek kun je dan last krijgen van ingevallen ogen en wangen en een droge huid.

Veel onheilspellender is de bevinding dat mensen met niveaus aan de bovenkant van dat bereik ook twintig procent meer kans maken om vroegtijdig te sterven. Ze hebben meer kans om dodelijke ziektes zoals diabetes en dementie te ontwikkelen of met hartfalen of een beroerte te worden geconfronteerd. Meer water – acht tot tien glazen per dag – drinken om langer jong en gezond te blijven is de boodschap, maar dat is niet zo simpel in de praktijk. Een onderzoek uit 2020 onder 2.000 Amerikaanse volwassenen wees uit dat slechts twintig procent van de mensen dat doel bereikt. Naarmate we ouder worden, verzwakt onze dorstreactie, waardoor we minder snel beseffen dat we meer water nodig hebben.