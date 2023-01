Jeugddirecteur Jean Kindermans op de wip bij Anderlecht, de man die Kompany, Lukaku en Tielemans voortbracht

Er zijn weer verschuivingen op til bij Anderlecht. Jeugddirecteur Jean Kindermans zit op de wip bij paars-wit. Hij is de man die de jeugdacademie coördineert en de voorbije decennia toppers als Kompany, Lukaku, Tielemans, Dendoncker, Doku, Sambi-Lokonga, Debast… lanceerde.

Het purple talents-project rendeerde en velen werden voor tientallen miljoenen verkocht. Toch zou het lot van Kindermans nu bezegeld lijken. Wat aan de basis ligt van de breuk is voorlopig onduidelijk. Is er sprake van meningsverschillen, gaat het om zijn stevige salaris? Omdat Kindermans echter een gebeiteld contract heeft met een opzegvergoeding van 18 maanden is de juridische afhandeling van dit dossier evenwel niet simpel. (Jug, Pjc, Thst)

Jean Kindermans (links) op de foto met Besnik Hasi, Dennis Praet, Youri Tielemans en Herman Van Holsbeeck. — © BELGA