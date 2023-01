Het eerste tv-optreden van een haast onherkenbare Loredana: “Ik ben nu een andere vrouw”

De eerste aflevering van ‘Eurosong 2023’ - maandag 9 januari op Eén - staat volledig in het teken van Loredana. De volgende dagen van de werkweek zijn Ameerah, Chérine, gala dragot, Gustaph, Hunter Falls en The Starlings aan de beurt, om zaterdag met z’n allen aan te treden in Paleis 12 voor de grote finale. In de Loredana-aflevering toont Peter Van de Veire een filmpje van het eerste tv-optreden van Loredana, meer dan twintig jaar geleden. “Ik moet toen vijftien geweest zijn”, zegt ze. “Mijn ouders hadden me ingeschreven voor de RTBF-talentenjacht Pour La Gloire. Ik ben er Tra Te E Il Mare van Laura Pausini gaan zingen. Echt gek om die beelden nog eens terug te zien. Eigenlijk is mijn haarkleur kastanjebruin, maar toen kleurde ik mijn haar nog zelf zwart met kleurshampoo van Kruidvat. Gelukkig heb ik nu een goeie kapper die dat voor me doet. (lacht) De Loredana van nu is overigens totaal anders dan die van toen. Ik was vroeger veel onzekerder. Nu ken ik mijn sterke kanten en die wend ik dan ook aan om vooruitgang te maken.”

‘Eurosong 2023’ (met Loredana), Eén, maandag, 19.45 uur