Een weekend lang ligt de Zillion in Limburg: deze concerten mag je beslist niet missen

Veel tributebands op de culturele podia, een trend die al even aan de gang is. Maar ook: Strand of Oaks! Hugo Matthysen die door zijn oeuvre kamt! En je kan het varken gaan uithangen in de Zillion, want die ligt ook een scheef weekend lang in Limburg.

SUPERTIP

POP

Grasduinen door verzameld werk van Hugo Matthysen

HURORAM! is het nieuwste project van Hugo Matthysen, Ronny Mosuse en Aram Van Ballaert. Een trio dat vooral gekend is als Clement Peerens Explosition. Maar in deze show zal geen Antwerps worden gesproken en gaat het - dixit Matthysen - “iets beschaafder aan toe”, of is dat een tautologie? Soit: verwacht een soort ‘verzameld werk van Matthysen’: liedjes voor zijn bands, maar ook voor toneelstukken, televisieprogramma’s etc. (cru)

Op 24/3 C-mine Genk. Info: www.c-mine.be

© Koen Bauters

SUPERTIP

POP

Clara, Mauro en Jan eren Kris De Bruyne

In 2021 overleed singer-songwriter Kris De Bruyne. Vijftig jaar geleden verscheen zijn debuutalbum. Nu krijgt zijn eclectische liederenschat een gloednieuwe lezing. Daar zorgt een generatie- en genre-overschrijdend trio voor: Clara Cleymans, Mauro Pawlowski en Jan de Smet. De titel van het programma verwijst naar zijn song Prachtig nieuw lief. (agr)

Prachtig nieuw lied, Clara Cleymans, Mauro Pawlowski en Jan de Smet, op 3/2 Muze Heusden-Zolder. Info: www.muze.be

© RR

SUPERTIP

ROCK

Knuffels van rocker Strand Of Oaks

Vorig jaar speelde Tim Showalter aka Strand Of Oaks nog een monumentale show op het nieuwe festival Hear Hear op de wei van Pukkelpop. Nu keert hij terug naar Limburg voor een zaalconcert. Op 26 januari staat hij solo in C-mine Genk. Je weet wat te verwachten: fantastische songs en zo goed als zeker aan het einde van het concert weer een heleboel knuffels van zijn lekker bezwete baard. De beloftevolle Hasseltse singer-songwriter Caspar Auwerkerken doet het voorprogramma. (cru)

Strand of Oaks, 26/1 C-mine Genk. Info: www.c-mine.be

© RR

KLASSIEK

Anneleen Lenaerts verhuist Wenen naar de Maas

De Peerse Anneleen Lenaerts keert terug naar de Sint-Pieterskerk in Leut voor een programma rond haar cd Vienna Stories. Lenaerts speelt harp bij de Wiener Philharmoniker, maar bouwt ook aan haar solocarrière. “Met deze muziek hoop ik de luisteraar mee te nemen op een prachtige Weense reis met mijn harp,” zegt ze. Ook de Moldau van Smetana stroomt langs. (cru)

Op 2/2, Sint-Pieterskerk Leut. Info: www.ccmaasmechelen.be en www.anneleenlenaerts.com

POP

dEUS, The Waterboys, Noordkaap, Warhaus… in Maastricht

Geen concerten voorlopig in Muziekodroom, het blijft zonde. We piepen even vlakbij over de grens en zien heel wat fraaie namen staan in De Muziekgieterij in Maastricht. Zoals: Merol, Altin Gün, Warhaus (foto), The Orb, Noordkaap en dEUS. En dat is maar een kleine greep. Checken die handel. (cru)

Info: www.muziekgieterij.nl

© Alexander D’hiet

DANCE

De Zillion komt naar Hasselt

Alsof de Zillion nooit is weggeweest… Zo voelt het na de uiterst succesvolle film van Robin Pront. De naschokken zijn te voelen in tal van parties. Ook in Hasselt. Op 24 en 25 februari strijkt Zillion - The Club neer in de Versuz. “We zetten de volledige site open, goed voor 3.300 bezoekers”, zegt Yves Smolders van Versuz. “Frank Verstraeten gaat nog extra licht en geluid toevoegen én hij neemt originele decor- en interieurstukken mee.” Waar lagen die Buffalo’s nu ook alweer? (cru)

Op 24 en 25/2 Versuz, Hasselt. Info: www.versuz.be

© RR

FESTIVAL

The Haunted Youth op Little Waves

Het festivalseizoen begint op zaterdag 15 april in C-mine met Little Waves. Vanaf dit jaar een samenwerking tussen C-mine en het Absolutely Free Festival. Drie podia, met een divers aanbod en al één naam die bekend is, maar wat voor een: The Haunted Youth.(cru)

Op 15/4 C-mine Genk. Info: www.c-mine.be

© Koen Bauters

KLEINKUNST

Weldadig zingen op klassiekers van de kleinkunst

Kleinkunsteiland is aan zijn vijfde editie toe. Het kruim van het Nederlandstalig repertoire wordt gebracht door vier toppers: Barbara Dex, Maggie MacNeal, Wigbert en Lucas Van den Eynde. “Ik ben zot van het Nederlandstalig lied”, zegt die laatste. “Zingen is wellness voor mij. Ook voor het publiek werkt het weldadig.” (agr)

Kleinkunsteiland, Lucas Van den Eynde e.a., op 13/1 De Adelberg Lommel, 9/2 Palethe Pelt, op 11/3 Muze Heusden-Zolder, op 25/3 De Kimpel Bilzen en op 31/3 cc Beringen. Info: www.garifuna.be

© RR

THEATERCONCERT

Jan Decleir, seriemoordenaar

Geen nieuwe show, maar nog altijd interessant: Henri-Désiré Landru was een Franse seriemoordenaar die minstens 11 vrouwen - maar wellicht veel, veel meer, mogelijk 283 slachtoffers - vermoordde en de resten deed verdwijnen in zijn keukenoven. In 1921 werd hij veroordeeld in Parijs. Decleir vertelt het verhaal inclusief zwarte humor, de muzikale begeleiding is er van I SOLISTI en Vlaams Radiokoor.(cru)

Op 10/3 Achter Olmen Maaseik. Info: www.achterolmen.be

© Julie Rommelaere

ROCK/FOLK

Stef Kamil speelt Dylan

Sta ons toe dat we af en toe eens bedenkelijk over onze kale plek kretsen met het overaanbod aan tributebands tegenwoordig, maar ondanks het feit dat nobody sings Dylan like Dylan trekken we zonder angst of twijfel naar een show waarin Stef Kamil Carlens de songs van Bawb zingt. Hij pakt schoon volk mee.(cru)

Op 21/3 Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.ccha.be

© Steven Theunis

INDIE

De laatste Marble Sounds zoals het hoort: met strijkers

Met lof overladen: het vijfde album dat Marble Sounds in september 2022 uitbracht. Frontman Pieter Van Dessel reist met 14 muzikanten af naar ccHA en samen spelen ze de nieuwe songs zoals ze bedoeld zijn: inclusief de violen en cello’s van Casco Phil én een disklavier, een piano die ook zélf kan spelen. Of ie ook royalties krijgt en een fles wijn in de backstage is weer een andere vraag.(cru)

Op 29/3 Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.ccha.be

© RR

POP

Stijn Van de Voorde eert muzikale dames

Waarom werd rock-‘n-roll uitgevonden door een vrouw? Wie is de échte Queen of rock-’n-roll? Waarom mochten vrouwelijke gitaristen enkel in bikini op de cover van gitaarmagazines? Is Billie Eilish de Kurt Cobain van deze eeuw? Dat zijn vragen die Stijn Van De Voorde wil beantwoorden in zijn nieuwe show ‘For Those About to Rock More’ waarin hij de nadruk legt op de vrouwelijke artiesten. Hoog tijd: de eindejaarslijstjes worden de laatste jaren overduidelijk gedomineerd door de ladies.(cru)

Op 25/1 cc Hasselt, op 1/2 Bogaard Sint-Truiden, op 3/2 Cinema Walburg Hamont-Achel, op 1/3 cc Maasmechelen, op 17/3 Casino Beringen, op 23/3 De Kimpel Bilzen en op 24/3 Zeepziederij Bree. Info: www.stijnvandevoorde.be