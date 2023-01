Veelbelovend: kunstweefsel kan varkens met gewonde penis weer aan erectie helpen

Chinese onderzoekers hebben voor hoop gezorgd in het onderzoek naar de genezing van bepaalde erectieproblemen. Door het kapotte gedeelte te vervangen door kunstweefsel boekten ze alvast hoopgevende resultaten bij varkenspenissen. De bedoeling is om dezelfde methode binnenkort ook op de mens uit te proberen.

Het onderzoek spitste zich toe op de vervanging van de tunica albuginea, een bindweefsellaag van gestapelde collageenvezels in de schacht van de penis die cruciaal is voor het in stand houden van een erectie. Bij verwondingen is het vaak deze structuur die aangetast is. Dit is onder meer het geval bij de ziekte van Peyronie. Om dat probleem op te lossen hebben wetenschappers van de Universiteit voor Technologie in Guangzhou nu een artificiele tunica albuginea (ATA) ontwikkeld.

Ze bootsten de eigenschappen van het natuurlijke weefsel zoveel mogelijk na met biomaterialen. De ATA kan dan worden ingepland via een operatie. Zo’n transplantatie is ook nu al gangbaar, maar volgens de onderzoekers vertonen de huidige “patches” die daarvoor gebruikt worden, nog enkele problemen. Voorlopig haalt men de patches namelijk uit andere weefsels van het lichaam. Dat heeft als risico dat ze worden afgestoten door het eigen immuunsysteem, en bovendien kunnen ze de structuur van de tunica albuginea niet perfect vervangen.

Met het synthetisch weefsel hopen de Chinese onderzoekers dat deze problemen van de baan zijn. Om te testen of het werkt, deden de wetenschappers al enkele experimenten die nagingen of de ATA geen schade toebrengt aan de omliggende structuren. Ook voerden ze al testen bij levende wezens uit, meer bepaald bij miniatuurvarkens.

Veelbelovende resultaten

De resultaten waren veelbelovend. “We waren verrast door de resultaten van de dierproeven, waarbij de penis onmiddellijk na het gebruik van het synthetische weefsel weer een normale erectie kreeg”, licht Xuetao Shi, een van de auteurs van het artikel, toe.

De onderzoekers hielden de reactie in de daaropvolgende weken goed in de gaten. En ook die bevindingen bleken overwegend positief. Zo merkten ze dat er bij de varkens opnieuw een toename van bindweefsel was die vergelijkbaar was met een normale situatie en dat een erectie mogelijk bleef mits de injectie van een zoutoplossing. Wel had de ATA geen effect om omliggende beschadigde weefselstructuren.

“De resultaten een maand na de procedure toonden aan dat het ATA-team een goed, zij het niet perfect, resultaat bereikt had”, zei Shi. De onderzoekers hopen op termijn hun techniek ook bij mensen uit te voeren. Erectieproblemen zijn een veelvoorkomend fenomeen. Zo’n 50 procent van de mannen tussen 40 en 70 kampt ermee.