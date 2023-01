Met dit trucje weer je dieetreclame van Instagram

Is een dieet volgen voor jou niet meteen een prioriteit of goed voornemen, maar word je op Instagram wel overspoeld door afslankreclames? Goed nieuws: met een simpel trucje kun je de advertenties vol afgetrainde lijven blokkeren en duiken ze niet meer op in je overzicht.

Of het nu reclame is voor een afslankend sapje of een fitnesstoestel dat een sixpack belooft: reclames om te vermageren of aan je conditie te werken verschijnen – zeker in januari – weleens op je Instagram-pagina. Je kunt advertenties van dat type wel verbergen, maar dan is het vaak een kwestie van tijd voor ze opnieuw opduiken. Toch is het mogelijk om de reclame permanent te blokkeren.

Daarvoor moet je gewoon de instellingen van de app openen, die je onder de drie lijntjes vindt in de rechterbovenhoek van je profiel. Klik vervolgens op ‘advertenties’ en daarna op ‘advertentie-onderwerpen’. Dan komt het erop aan de juiste trefwoorden aan te vinken in het keuzemenu of bepaalde, specifiekere termen zelf in te geven zoals ‘weight loss’.

Als alles goed gaat, weet Instagram in dat laatste geval dat je geen reclames met superslanke modellen hoeft en kun je onverstoord Instagram verkennen. Ook als je frietjes gaat halen, bijvoorbeeld. Kanttekeningetje: helemaal advertentievrij wordt het niet, zo blijkt. Je wordt minder blootgesteld aan een bepaald type reclame, maar Instagram laat wel nog eenzelfde aantal (andere) advertenties in totaal zien.