Nieuwerkerken heeft een van de jongste schepencolleges van Limburg

Sinds 1 januari 2023 is de 36-jarige Christel Jorissen (cd&v) schepen in Nieuwerkerken. Met haar erbij bedraagt de gemiddelde leeftijd van het schepencollege nu 41,1 jaar. Vergeleken met precies één jaar geleden, toen ook heel wat schepencolleges werden herschikt, zou Nieuwerkerken daarmee het jongste schepencollege van Limburg hebben. Maar dat is buiten Heers gerekend, zo blijkt nu. In juli 2022 legde daar immers de toen 21-jarige Anneleen Vanherck (VLDumont) de eed af als schepen. Daarmee werd ze meteen de jongste schepen van Vlaanderen. Maar Heers heeft hierdoor ook het jongste schepencollege van Vlaanderen, met een gemiddelde leeftijd van 36 jaar. Nieuwerkerken strandt met gemiddeld 41 jaar dus op plaats twee voor Limburg. Volgens het Agentschap Binnenlands bestuur staat Nieuwerkerken daarmee ook in de top-5 van jongste schepencolleges in Vlaanderen. (len)