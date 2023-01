Voor het hele gezin: tijdens deze voorstellingen kúnnen je kinderen niet blijven stilzitten

‘Bazar’ van Laika is het verhaal van twee meisjes die in niets op elkaar lijken, maar door toeval zijn samengebracht en, aangewezen op elkaar, een verbond sluiten. — © RR

De Krokusvakantie is van de kids

Wat in 1996 klein begon, vanuit het idee om tijdens de krokusvakantie activiteiten uit te werken voor kinderen en families, is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd als referentie erkend kunstenfestival voor een jong publiek. Er staan zeker al drie premières op het programma: Bazar van Laika, Exit van Piet Van Dycke en What remains van Zoë Demoustier (foto). (agr)

Krokusfestival, van 15 tot 23/2 Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.ccha.be

© RR

3 tot 7

Een lelijk maar dolkomisch eendje

H.C. Andersens bekende sprookje Het lelijke eendje wordt een dolkomische voorstelling met verrassende vondsten voor ogen en oren. De vertelstem van Warre Borgmans is opgenomen, maar er klinkt live muziek van Bo Spaenc terwijl de poppenspelers Milly Jennes en Dries Bellinkx op het podium staan.(agr)

Lelijk eendje, Het Ei, op 5/3 Tentakel Zonhoven, op 12/3 De Kimpel Bilzen, op 26/3 De Bogaard Sint-Truiden, op 2/3 De Adelberg Lommel en op 26/4 Palethe Pelt. Info: www.huubcolla.be

© RR

6+

Poppen aan het dansen in de ruimte

Mensen ontvluchten de aarde op zoek naar een bewoonbare planeet in deze woordeloze mengeling van sciencefiction en dans. Ze worden nieuwsgierig naar een ander universum en komen onderweg vreemde wezens tegen. Vier dansers dompelen zich onder in de wondere wereld van het poppenspel.(agr)

Stellar Boem, FroeFroe & Anastassya Savitsky, op 13/1 Cultuurhuis Tessenderlo en op 15/1 De Velinx Tongeren. Info: www.froefroe.be

© Thomas Dhanens

6+

De reis van Marco Polo in muziek en zand

Een vedelspeler en vertolker van troubadourgezangen, een sazvirtuoos en een chatkanspeler brengen de muziek die Marco Polo zou kunnen gehoord hebben tijdens zijn reizen naar het Verre Oosten. Ondertussen projecteert men live de wonderlijke, poëtische landschappen die Colette Dedyn schildert met zand. (agr)

Langs de zijderoute, Trio Osuna & De Zandmuze, op 12/3 Muze Heusden-Zolder. Info: www.muze.be

© RR

7+

Bronks gaat de strijd aan tegen leugens

Waarom liegen we? Heeft liegen voordelen? Liegen is soms leuk, zij het niet voor wie belogen wordt. Compagnie Barbarie gaat in samenwerking met Bronks de strijd aan met de leugen, op internet en elders. De theatermakers beweren dat ze de titel van de voorstelling nog niet kennen, maar dat zal waarschijnlijk een leugen zijn.(agr)

Dit is niet de titel, Compagnie Barbarie & Bronks, op 26/2 C-mine Genk. Info: www.c-mine.be

© Franky Verdickt

9+

Te veel prikkels? Ga naar Bazar!

Wat als je fantasie op hol slaat en je de chaos in je hoofd niet meer de baas kunt door een overvloed aan prikkels? Dit is het verhaal van twee meisjes die in niets op elkaar lijken, maar door toeval zijn samengebracht en, aangewezen op elkaar, een verbond sluiten. Het gaat over de kracht van de verbeelding en de moed om het leven aan te gaan. (agr)

Bazar, Laika, op 16, 17 en 18/2 Cultuurcentrum Hasselt, op 2 en 3/3 C-mine Genk. Info: www.laika.be

© RR

1,5+

Insecten in de hoofdrol

Noem het maar een multimediaal cinemaconcert voor een publiek van anderhalf tot vier jaar. Een harpiste en violiste zorgen voor live muziek terwijl oude filmfragmenten geprojecteerd worden. De beelden hebben één overeenkomst: altijd spelen insecten de hoofdrol. De kriebelbeestjes blijven tot de verbeelding spreken.(agr)

Allemaal beestjes, De Spiegel, op 8/2 De Velinx Tongeren en op 26/3 Muze Heusden-Zolder. Info: www.theaterdespiegel.com

© Senne Van Loock

tot 3+

Festival voor de allerkleinsten

Vorig jaar begon het Hasseltse cultuurcentrum met Kruimeldieven, een festival voor de allerkleinsten. Pardon, een heus festival willen ze het niet noemen. In mei 2023 vullen ze weer een weekend met voorstellingen voor baby’s, peuters en kleuters. Zeg maar dat 3+ de maximale leeftijd is. Op het programma staat o.a. Cie sQueezz (foto) met Stip it.(agr)

Kruimeldieven, op 6 en 7/5, Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.ccha.be

© Moon Saris

8+

Vraag het aan de Wat-moet-je-doen-helpdesk

Anke Verschueren en Jelle Marteel maken een intieme voorstelling op basis van de speelse poëzie van Edward van de Vendel. Die weet op alles een antwoord. Wat moet je doen als je opa almaar meer vergeet? Of als je je naam niet mooi vindt? Vandaar dat de theatermakers een Wat-moet-je-doen-helpdesk in het leven roepen. Allen daarheen met al je vragen! (agr)

Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt, Kleinood, op 18/3 om 16 en 19 uur De Kimpel Bilzen. Info: www.theaterkleinood.be

© Wim Hermans

12+

Wie waagt de oversteek?

Dit is het verhaal van een eiland waar iedereen is weggetrokken. Of toch, al wie krachtig genoeg was om de oversteek naar later en beter te wagen. Met muziek van het Desguin Strijkkwartet maakt Theater Tieret een poëtische voorstelling over afscheid nemen en thuiskomen. Een voorstelling die dicht aanschuurt tegen de actuele realiteit van migratie, globalisering en ecologie. (agr)

Zeefier, Theater Tieret, op 28/1 De Adelberg Lommel. Info: www.tieret.be

© Pieter De Decker

16+

Wie zijn we en wie willen we zijn?

Op het internet lijkt iedereen wel politicus, academicus, activist, terrorist en journalist. Soms zelfs tegelijk. Hier doen vijf acteurs een poging om de maakbaarheid van hun identiteit te toetsen aan de realiteit. Wie zijn ze echt en wie willen ze zijn? Er wordt veel gedanst in een regie van choreograaf Randi De Vlieghe. (agr)

The Happy Few, Bronks, op 4/5, De Velinx Tongeren. Info: www.bronks.be