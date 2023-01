Koen Crucke overvallen op trein: “Ik ben er nog steeds niet goed van”

Koen Crucke vertoefde tijdens het weekend in Hasselt waar hij zes voorstellingen afwerkte in twee dagen tijd met Samson & Marie. Eind oktober werd Crucke nog geopereerd aan zijn linkeroog omdat de schemeringen in zijn ogen erger werden. Crucke kan immers blind worden als er niet ingegrepen wordt. Komende dinsdag volgt een tweede operatie aan zijn rechteroog. “Daarom kan ik ’s avonds nog niet met de auto rijden”, vertelt Koen. “Dat was de reden dat ik de trein nam naar Hasselt en terug tot in Blankenberge.”

Roepen

Op de terugweg naar Blankenberge liep het zondagavond echter mis. “Ik had me in een wagon geplaatst in eerste klasse en had mijn valies en mijn tas, met daarin een laptop, tussen de stoelen geplaatst”, vervolgt de Vlaamse zanger en acteur. “In Brussel-Centraal stapten opeens zigeuners op en die keken me raar aan. Ik hoorde ze tegen elkaar zeggen: ‘La prochain arrêt’, wat betekent: ‘de volgende stop’. Wist ik veel wat ze daarmee bedoelden. Blijkbaar hadden ze plannen om mij te beroven.”

Toen de trein stopte in Brussel-Zuid, een halte verder dan waar de dieven de trein waren opgestapt, sloegen ze toe. “Vlak voor de deuren zouden sluiten, kwamen ze opeens terug op mij afgestapt. Ze vroegen mij of deze halte Brussel-Centraal was, terwijl ze daar waren opgestapt. Ze wisten dus maar al te goed dat dit niet de halte was waar ze naar vroegen. Een andere begon tegelijkertijd hardhandig aan mijn tas te sleuren. Ik ben daarop luid beginnen roepen. Daarna zijn ze meteen gevlucht zonder buit”, aldus Koen.

Controlesysteem

Koen Crucke is nog steeds zwaar onder de indruk van wat zich zondagavond heeft afgespeeld. “Ik ben er nog niet goed van”, zegt hij. “In Gent stapte opnieuw een zigeuner op, die zich vreemd gedroeg. Ik heb meteen mijn zoon gebeld zodat hij de politie kon verwittigen. Op die manier konden ze eventueel klaarstaan in Brugge om die persoon van de trein te plukken. De conducteur zei me dat de NMBS al langer vragende partij is om een soort controlesysteem op te zetten. Nu geraakt iedereen veel te gemakkelijk op die perrons. Ik heb mij de hele reis niet meer veilig gevoeld.”

Bij de NMBS zijn ze op de hoogte van wat gebeurd is met Koen Crucke. “We raden onze reizigers altijd aan om klacht in te dienen bij de politie als zich een incident voordoet in een van onze stations of een van onze treinen”, aldus Dimitri Temmerman, woordvoerder bij de NMBS.