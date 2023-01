Pas getrouwd: Seyran en Ahmet in Genk

Genk

Ahmet Merdan (29) uit Maasmechelen, leerkracht Turks

Seyran Merdan (29) uit Genk, verpleegkundige

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? In hun kindertijd waren Seyran en Ahmet dorpsgenoten in Turkije, later werden ze een koppeltje. Op de plaats van hun eerste date vroeg hij haar ten huwelijk. (chpa)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken