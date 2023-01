NBA: knieblessure van Kevin Durant werpt schaduw over zege van Brooklyn Nets

De Brooklyn Nets wonnen zondagavond in de NBA het duel bij Miami Heat met 101-102 maar de knieblessure van sterspeler Kevin Durant wierp een schaduw over de zege.

De voormalige MVP blesseerde zich kort voor het einde van het derde kwart na een duel met Jimmy Butler. Hij greep naar zijn rechterknie en moest het terrein verlaten. Durant had op dat moment 17 punten achter zijn naam. Een scan moet meer duidelijkheid brengen.

De twaalfvoudige All-Star is met gemiddeld 30 punten per wedstrijd erg belangrijk voor Brooklyn, dat na een matig seizoensbegin is opgeklommen naar de tweede plaats in de Eastern Conference achter leider Boston.

Kyrie Irving werd met 29 punten topschutter van de wedstrijd. Royce O’Neale kroonde zich met een rake korf op drie seconden van het einde tot matchwinnaar bij de Nets, die hun veertiende succes in vijftien duels boekten.