VIDEO. David Goffin maakt weergaloos punt en stoot door in Auckland

David Goffin (ATP 53) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het ATP-toernooi van Auckland in Nieuw-Zeeland. In de eerste set maakte hij een heerlijk punt aan het net. “We zien het, maar we geloven het niet”, klonk het op het Instagramaccount van de ATP Tour.

De Luikenaar haalde het in twee sets van het Kazachse vijfde reekshoofd Alexander Bublik (ATP 37). De setstanden waren 6-3 en 6-4. De wedstrijd duurde 1 uur en 14 minuten. Het was hun tweede onderlinge duel. Goffin had de Kazach ook in 2020 in Montpellier verslagen.

In de tweede ronde staat Goffin tegenover de laureaat van het duel tussen de Franse wildcard Ugo Humbert (ATP 108) en de Amerikaanse qualifier Christopher Eubanks (ATP 123).

De 32-jarige Goffin had zijn eerste twee matchen van de nieuwe tennisjaargang nog verloren. Op de United Cup in het Australische Perth moest hij het afleggen tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Griek Stefanos Tsitsipas.

Zizou Bergs in de running voor Australian Open

Intussen heeft Zizou Bergs (ATP 129) heeft zich geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van de Australian Open in Melbourne. Bij de vrouwen werd Magali Kempen (WTA 211) uitgeschakeld.

Bergs, het 20ste reekshoofd, versloeg in de eerste voorronde de Australiër Jeremy Lin (ATP 990) in twee sets: 7-6 (7/3) en 6-1. De wedstrijd duurde 1 uur en 54 minuten. Zijn volgende tegenstander wordt de Chileen Tomas Barrios Vera (ATP 230).

Magali Kempen heeft de tweede kwalificatieronde van het Australische grandslamtoernooi niet gehaald. Ze verloor in twee sets van de Braziliaanse Laura Pigossi (WTA 118): 6-2 en 6-2. Na 1 uur en 36 minuten zat haar wedstrijd erop.

Wie drie kwalificatiematchen wint, staat op de hoofdtabel van de Australian Open.

Dinsdag spelen Kimmer Coppejans (ATP 218) en Greet Minnen (WTA 225) hun eerste kwalificatiewedstrijd, tegen respectievelijk de Australiër Tristan Schoolkate (ATP 367) en de Zwitserse Simona Waltert (WTA 125).