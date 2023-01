Opnieuw vrachtschip vastgelopen in Suezkanaal

Er is een schip vastgelopen in het Suezkanaal, dat heeft de eigenaar bekendgemaakt. Sleepboten proberen het vaartuig intussen weer vlot te krijgen.

Het vastgelopen schip is de M/V Glory, een bulkschip dat onder de vlag van de Marshalleilanden vaart. Volgens de autoriteiten van het Suezkanaal veroorzaakt het vastgelopen schip geen hinder voor het scheepvaartverkeer, één van de belangrijkste vaarroutes ter wereld. Niettemin zijn er 19 schepen die wachten om door te varen.

In maart 2021 blokkeerde het containerschip Ever Given het Suezkanaal zes dagen lang, wat leidde tot honderden miljoenen dollars aan economische schade en lange vertragingen voor goederen uit het Verre Oosten.