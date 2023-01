Waarom de Russische claim van “meer dan 600 gedode Oekraïners” in Kramatorsk waarschijnlijk onwaar is

Rusland heeft zaterdag geclaimd “meer dan 600 Oekraïense soldaten gedood te hebben” bij een aanval op Kramatorsk, in het oosten van Oekraïne. Een bewering die internationaal op weinig geloof wordt onthaald, om verschillende redenen. Dat schrijft The Guardian.

Zowel het Oekraïense leger als de burgemeester van de stad beweren volgens de Britse krant dat er geen dodelijke slachtoffers vielen bij de aanval. Een getuige van de aanval zei zondag tegen het persagentschap Reuters dat de door de Russen geviseerde gebouwen beschadigd raakten maar niet instortten, en dat er op het eerste gezicht geen enkele sprake was van slachtoffers.

Bovendien zijn de Oekraïense soldaten zich volgens een correspondent van The Guardian erg bewust van het gevaar van zich te verzamelen in grote groepen binnen het bereik van de Russische artillerie – Kramatorsk ligt in de buurt van de frontlinie –, zeker nadat het Oekraïense leger vorige week vermoedelijk honderden Russische soldaten doodde bij een aanval op een gebouw dat gebruikt werd als kazerne. “Ze verspreiden zich altijd in kleine groepjes op verschillende locaties”, aldus The Guardian-journalist Artem Mazhulin ter plaatse.

De Russische aanval op Kramatorsk komt dus bovendien enkele dagen na een succesvolle aanval in Makajivka. De grote dodentol bij die aanval lokte grote woede en verontwaardiging uit in Rusland, waardoor de Russische claim van “honderden Oekraïense doden” een voor de hand liggend propaganda-motief heeft.

In tegenstelling tot de media in Rusland, waar een strenge censuur geldt, werken er enorm veel Oekraïense en internationale journalisten in relatieve vrijheid aan de Oekraïense zijde van het front. Zelfs indien de locatie van een dodelijke aanval van die omvang verboden terrein zou zijn voor journalisten, zou het gezien het grote aantal slachtoffers – en dus getroffen families – bovendien vermoedelijk onmogelijk zijn voor de Oekraïense autoriteiten om zoveel doden in de doofpot te kunnen steken.

