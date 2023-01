Gloednieuwe Vlaamse mediaprijzen ‘Kastaars!’ gelanceerd: dit zijn alle genomineerden

VTM minste nominaties, VRT grote slokop

Wordt er puur naar de klassieke televisie gekeken, dan heeft VTM achterstand op VRT en SBS. VRT heeft met Eén en Canvas 25 nominaties op zak, waaronder zes voor ‘Mediapersoonlijkheid van het jaar’ en evenveel voor ‘Fictiereeks van het jaar’. SBS heeft met Play4 vijftien nominaties op zak, waaronder vier voor ‘Mediamoment van het jaar’ en drie voor ‘Televisieprogramma van het jaar’. VTM daarentegen heeft er slechts acht, waaronder een voor Dina Tersago (Mediapersoonlijkheid) en twee in ‘Tv-programma van het jaar’. Al heeft de zender daar wel met The masked singer een publieksfavoriet.

‘Thuis’ en ‘Familie’ genomineerd in ‘Fictiereeks van het jaar’

De tijd dat er schamper gedaan werd over soaps, is voorbij. Niet alleen de traditionele zondagavondfictie die je doorgaansvan Eén is genomineerd, zoals Onder vuur, Twee zomers en Undercover. Ook Thuis en Familie kregen, net als Dertigers en De kotmadam, een nominatie. Streamz heeft hier ook twee nominaties op zak met Nonkels (in samenwerking met Play4) en Déjà vu.

Onlinereeksen komen vooral van de omroepen

Average Rob is de enige online content creator in het lijstje ‘Online videoreeks van het jaar’. Voorts zijn alleen maar reeksen van omroepen en mediagroepen genomineerd. In de categorie ‘Podcasts’ geldt hetzelfde, daar zijn Alex Agnew en Andries Beckers ‘de onafhankelijken’.

© rr

Ook ruimte voor onbekende mensen

‘Deelnemer van 2022’ en ‘Mediamoment van 2022’ zetten niet alleen Bekende Vlamingen in de bloemetjes. Zijn ook genomineerd als mediamoment van het jaar: Philippe die uit De mol stapt en Caroline die wil stoppen met Blind gekocht omdat ze niet tevreden is met het huis van één miljoen. Bij ‘Deelnemer’ zien we nominaties voor de cast van Restaurant misverstand, Brecht en Dziubi uit Blind getrouwd, de mama’s uit Zorgen voor mama en pleegmoeder Ingrid uit Taxi Joris.

Presentatoren maken kans op trofee

Koen Wauters is de enige presentator van de grote awardshow op 28 januari die niet genomineerd is. Danira Boukhriss Terkessidis is drie keer genomineerd, onder meer als ‘Mediapersoonlijkheid’ en voor haar zege in De allerslimste mens in de categorie ‘Mediamoment’. Gert Verhulst heeft er een op zijn naam: ‘Mediapersoonlijkheid’ .

Dit zijn alle genomineerden

Televisieprogramma van 2022

• The masked singer (VTM)

• De allerslimste mens ter wereld (Play4)

• De mol (Play4)

• Down the road (Eén)

• Restaurant misverstand (Eén)

• Code van Coppens (VTM)

• Reizen Waes (Eén)

• De ideale wereld (Canvas)

• Taboe (Eén)

• James de musical (Play4)

Radioprogramma van 2022

•De inspecteur (Radio2)

•Maarten & Dorothee (Qmusic)

•Fien Germijns (Studio Brussel)

•De wereld van Sofie (Radio 1)

• Sven & Anke (Joe)

•Radio2 hitmix met Anja Daems (Radio2)

•De tijdloze (Studio Brussel)

•Raf & Rani (Joe)

•Generation M (MNM)

•Kawtar & Keyaert (MNM)

Online videoreeks van 2022

• Average Rob

•De slimste 20 (GoPlay)

•Behind the mask (VTM GO)

•Camille - Welkom in mijn leven (VTM GO)

•#BelRiadh (VRT NWS)

•De keuze van Dany (HLN)

•Roomies (VRT MAX)

• Security Checkers (VTM GO )

•2DEZIT (Streamz)

•Viktor vs Francesco (GoPlay)

Podcast van 2022

• Björn in the USA (VRT NWS)

• Nerdland weekoverzicht met Lieven Scheire (Qmusic)

• De kroongetuigen (HLN)

• Lotte gaat diep (MNM)

• De stemmen van assisen (Het Nieuwsblad)

• De tien meest gegoogelde vragen (Qmusic)

• De allerlaatste getuigen (HLN)

• Vrolijke vrekken (Het Nieuwsblad)

• The legend of Zillion (Studio Brussel)

• Welcome to the AA

Mediapersoonlijkheid van 2022

• James Cooke (SBS)

• Dieter Coppens (VRT)

• Fien Germijns (VRT)

• Erik Van Looy (SBS)

• Philippe Geubels (VRT)

• Gert Verhulst (SBS)

• Tom Waes (VRT)

• Danira Bouhkriss Terkessidis (VRT)

• Dina Tersago (VTM)

• Siska Schoeters (VRT)

Fictiereeks van 2022

• Dertigers (Eén)

• Chantal (Eén)

• Nonkels (Play4/Streamz)

• Thuis (Eén)

• Familie (VTM)

• Onder vuur (Eén)

• Undercover (Eén)

• De kotmadam (VTM)

• Déjà vu (Streamz)

• Twee zomers (Eén)

Deelnemer van 2022

• Prinses Delphine in Dancing with the Stars (Play4)

• Bart Cannaerts in De allerslimste mens ter wereld (Play4)

• De cast van Restaurant misverstand (Eén)

• Danira Boukhriss Terkessidis in De allerslimste mens ter wereld (Play4)

• Miss Poes Camille Dhont in The masked singer (VTM)

• Brecht & Dziubi in Blind getrouwd (VTM)

• Radijsje Erik Van Looy in The masked singer (VTM)

• Tom Waes als portier in Those were the days (VRT MAX)

• De mama’s uit Zorgen voor mama (Eén)

• Pleegmoeder Ingrid in Taxi Joris (Canvas)

Mediamoment van 2022

• Onverwachte wending: Philippe verlaat De mol (Play4)

• Danira Boukhriss Terkessidis wint De allerslimste mens ter wereld (Play4)

• De ontmaskering van Conner Rousseau in The masked singer (VTM)

• De warmste week (VRT)

• Viv en Lowie gaan in tranen uit elkaar in Thuis (Eén)

• Afscheid van mémé Clara in Château Planckaert (Eén)

• De Radio 1-sessie met Arno (Radio 1)

• Erik Van Looy ziet na jaren de cowboy van The Village People terug in James de musical (Play4)

• Caroline wil stoppen in Blind gekocht omdat ze niet tevreden is met huis van 1 miljoen (Play4)

• Zatte madammen van De ideale wereld lachen met FC De kampioenen (Canvas)