Koeriers mogen met bredere fietskarren rondrijden en dat maakt “een wereld van verschil”

Fietskoeriers mogen voortaan in Vlaanderen met bredere fietskarren rondrijden, besliste de Vlaamse regering. En dat moet de sector een enorme boost geven: “De huidige maximumbreedte van een fietskar was niet breed genoeg om een transportpallet te laden, wat ons veel klanten kostte.”

20 centimeter: het lijkt geen wereld van verschil, totdat je fietskoeriers contacteert. De Vlaamse regering lanceert op hun uitdrukkelijke vraag nu een proefproject waarbij bedrijven bredere fietskarren mogen gebruiken om goederen te vervoeren.

Concreet mocht een fietskar vandaag maximaal 1 meter breed zijn. Dat wordt voortaan 1 meter én 20 centimeter. En dat zorgt ervoor dat er voor fietskoerierbedrijven een hele nieuwe wereld opengaat, beklemtoont Dimitri Ornelis, zaakvoerder van fietskoerierbedrijf Viavelo uit Deinze. Hij vroeg al meteen een vergunning aan.

“Dankzij de nieuwe breedte kunnen we fietskarren in dienst nemen die een transportpallet kunnen laden. Zo’n fietskar die speciaal op palletten is voorzien, is alles inbegrepen 1,13 meter breed, vandaar dat er is afgerond op 1,20 meter.”

“Grote handicap”

Dat zo’n speciale fietsaanhangwagen tot nog toe niet toegelaten was, bleek een “grote handicap” voor fietskoerierbedrijven. “Het is onbegonnen werk om bij een klant een pallet eerst af te laden, de goederen in je fietskar te laden, waarna je op je bestemming die goederen meestal weer op een ander pallet moet gaan opstapelen.”

“We zagen geregeld dat we door bedrijven gevraagd werden om per fiets enkele pakjes te vervoeren, terwijl er daar ook een pallet stond met dezelfde bestemming die dan met een camionette ter plekke werd gebracht”, aldus nog Ornelis. “Wat voor ons erg frustrerend was. Want wij willen goederen zo milieuvriendelijk van het ene naar het andere punt transporteren. Voor sommige bedrijven trouwens ook: maar de standaard in transport is nu eenmaal dat goederen vaak via een transportpallet moeten worden vervoerd.”

Twee jaar proefdraaien

Ook grote pakjesbedrijven en Bpost zouden interesse hebben om in het proefproject rond bredere fietskarren te stappen. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) moet het proefproject bijdragen aan “een groenere, stedelijke distributie”. “De zogenaamde ‘last mile’ van een pakje naar de klant blijkt immers het meest vervuilende te zijn.” Volgens Peeters vergroot het proefproject de leefbaarheid in de stad, “doordat we uitlaatgassen kunnen weren”.

Dat Vlaanderen nog twee jaar gaat proefdraaien, terwijl er in Brussel al een hele tijd bredere fietskarren rondrijden die palletten aankunnen, doet de wenkbrauwen fronsen. Vlaanderen wil echter goed in de gaten houden dat de bredere, soms tragere fietskarren geen problemen veroorzaken op de sowieso steeds drukkere fietspaden, zeker in de stadscentra.

Daarom moet volgens Ornelis de fietskar straks niet nóg breder. “Dan lukt het niet meer om op het fietspad te rijden, moet je met je fietskar op de rijbaan, en sta je daar mee in de file van auto’s aan te schuiven.”