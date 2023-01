Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs wil tot 3.200 banen schrappen

Topman David Solomon had in december al aangekondigd dat het personeelsbestand moest worden ingekrimpt om kosten te besparen, maar hij trad toen niet verder in detail. Het financiële nieuwsagentschap Bloomberg had vervolgens gemeld dat het om 4.000 banen zou gaan. Momenteel werken nog meer dan 49.000 mensen bij de zakenbank.

De verwachting is dat Goldman Sachs de ontslagen deze week nog zal aankondigen. Het aantal jobs dat daarbij zal verdwijnen, zal mogelijk nog iets minder dan 3.200 bedragen. Goldman Sachs zou zich zorgen maken over de afzwakkende economie en de onrust op de beurzen waardoor de inkomsten onder druk staan. Zo wordt minder verdiend met het begeleiden van beursgangen en het adviseren bij bedrijfsfusies en overnames.

Ook andere zakenbanken in Wall Street zijn van plan in te krimpen. Zo zou Morgan Stanley volgens Amerikaanse media 1.600 mensen laten afvloeien.