Barcelona wordt alleen leider in La Liga na nipte zege in topper bij Atlético Madrid, beide ploegen eindigen met tien na opstootje in slot

Barcelona speelde overigens nog altijd zonder sterspits Robert Lewandowski, die een schorsing uitzit nadat hij een “onrespectvol” gebaar maakte naar de scheidsrechter in de match tegen Osasuna vlak voor het WK.

Barça had aan een klasseflits van Pedri genoeg om de rust in het Metropolitanostadion met een 0-1 voorsprong in te gaan. De Spaanse international kreeg centraal op het middenveld te veel tijd en ruimte, infiltreerde in de zestien, bediende Gavi die op zijn beurt Ousmane Dembélé vond. De tackle van Yannick Carrasco kwam net te laat om de vicewereldkampioen van de verdiende openingstreffer te houden: 0-1.

Twee keer rood, Griezmann laat ultieme kans liggen

Pas nadien sloeg de Madrileense motor min of meer aan, wat resulteerde in enkele kansen. Toch bleef ook Barça dreigen. Na rust werd de 0-2 van de ingevallen Ferran Torres nog afgekeurd wegens buitenspel. Het kwam in de slotfase nog tot een opstootje tussen Stefan Savic (Atlético) en Ferran Torres, waarna scheidsrechter Montero hen beiden van het veld stuurde.

(Lees verder onder de video)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Antoine Griezmann (ex-Barcelona) liet daarna nog een enorme kans op de gelijkmaker liggen: de bal werd van de lijn gehaald en het bleef 0-1. Yannick Carrasco werd na 65 minuten gewisseld bij de thuisploeg, Axel Witsel bleef op de bank.

Barcelona komt door de zege op een totaal van 41 punten en zet daardoor Real Madrid, dat zaterdag verloor bij Villarreal, op 3 punten achterstand. Nummer drie Real Sociedad volgt al op 9 punten. Atlético Madrid deelt de vijfde plek met Villarreal: beide clubs volgen op 14 punten van de Catalaanse leider.