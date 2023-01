Wat een ontlading! KV Kortrijk pakt in 92ste minuut nog de zege bij OH Leuven en klimt weg uit degradatiezone

Revanche nemen. Dat was de intentie bij OH Leuven na de verrassende bekeruitschakeling van een kleine drie weken geleden tegen KV Kortrijk. Opdracht mislukt. De Kerels kwamen na een late treffer opnieuw als winnaar uit de bus en springen voor het eerst in acht wedstrijden uit de laatste drie. OH Leuven tuimelt uit de top acht.

Na zeges tegen OH Leuven en Genk was het geen verrassing dat Bernd Storck vasthield aan zijn succesrecept: agressiviteit en hoge druk. Dat er vier afwezigen waren bij Kortrijk met Keita, Dessoleil, Kadri en Messaoudi veranderde niets aan de intenties van Storck. OH Leuven kwam er niet uit, tot dat na negen minuten toch eens lukte en er meteen een doelpunt uit volgde. Tamari joeg de 1-0 met een heerlijke schicht in de korte hoek.

Terwijl de wedstrijd wat vastliep op het middenveld, kregen de Leuvenaars op het halfuur een stevige tik te verwerken. Sterkhouder Maertens moest geblesseerd van het veld met wat op het eerste zicht een ernstige voetblessure leek, hij verliet achteraf ook het stadion op krukken. Schrijvers kwam hem vervangen, maar OHL was onherkenbaar na het uitvallen van zijn draaischijf. Met de rust in zicht kwam Kortrijk meer in de wedstrijd. De gelijkmaker volgde nog voor de pauze in een bizarre fase waarbij Avenatti voorzette, maar niemand nog aan de bal kwam die los tegen de netten vloog.

Storck wint alles

Meteen na de rust maakte Holzhauser, die een zeldzame basisplaats had gekregen, bijna 2-1. Hij krulde een vrije trap op de paal. Het doelpunt viel uiteindelijk aan de overkant. Selemani zette De Norre opzij en bediende Sych, die met de hulp van een deviatie van Ricca 1-2 maakte. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

OHL leek aangeslagen en maakte nog weinig klaar, maar scoorde alsnog. Holzhauser schilderde een hoekschop op het hoofd van Patris, die boven iedereen uit torende en de gelijkmaker in doel kopte. En toch kwam Kortrijk voor de tweede keer in drie weken als winnaar uit de bus aan Den Dreef. In de blessuretijd maakte Avenatti er nog 2-3 van. Bernd Storck heeft voorlopig alles gewonnen als trainer van Kortrijk, dat uit de laatste drie wegkomt. De Leuvenaars tuimelen uit de top acht na een tweede nederlaag in drie weken tijd tegen de Kerels. Tijd voor bezinning.

OH Leuven: Cojocaru, Patris, Pletinckx, Ricca, Kiyine (69’ Nsingi), Tamari, Keita (69’ Dom), De Norre, Holzhauser, Maertens (30’ Schrijvers), González.

KV Kortrijk: Vandenberghe, Sych, Silva, Watanabe, Mehssatou, Bruno (75’ Mbayo), Tanaka (75’ Wasinski), Loncar, Selemani, Avenatti, Guèye (80’ Regali).

Doelpunten: 9’ Tamari (Patris) 1-0, 43’ Avenatti (Sych) 1-1, 50’ Sych (Selemani) 1-2, 77’ Patris (Holzhauser) 2-2, 90’ Avenatti (Regali) 2-3

Gele kaarten: 38’ Loncar (duwfout), 45’ Selemani (schwalbe), 52’ Sych (overtreding), 78’ Ricca (overtreding)

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Jan Boterberg.

Toeschouwers: 4.119