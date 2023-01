Zure avond voor Belgische invallers: AC Milan verliest punten in topper tegen AS Roma na twee late tegendoelpunten

AC Milan heeft de topper tegen AS Roma zondagavond niet kunnen winnen. De Rossoneri leken nochtans lang op weg naar een comfortabele 2-0-zege, maar in de slotminuten boog Roma dat nog om in een 2-2-gelijkspel. Alexis Saelemaekers speelde 85 minuten mee, terwijl Charles De Ketelaere en Aster Vranckx invielen toen er voor Milan nog geen vuiltje aan de lucht leek.

Milan was na een halfuur op voorsprong gekomen via Kalulu en met nog een klein kwartier te gaan leek Tommaso Pobega de zege veilig te stellen door de 2-0 te scoren. Pobega was net daarvoor ingevallen voor Brahim Diaz, met wie Charles De Ketelaere om een plekje in de basiself concurreert.

De Ketelaere mocht in de 85ste minuut alsnog invallen, tien minuten eerder was ook Aster Vranckx al het veld opgekomen bij Milan. Het zou een zure invalbeurt blijken voor de twee Belgen, want het liep in de slotfase nog helemaal fout voor Milan. Ibanez scoorde eerst de aansluitingstreffer in minuut 87 en in de 93ste minuut zorgde Tammy Abraham zelfs nog voor de 2-2, waardoor Roma nog met een puntje aan de haal ging.

Milan doet in het klassement van de Serie A een slechte zaak, want nu volgt het al op 7 punten van leider Napoli en staat het op gelijke hoogte met ploeg-in-vorm Juventus. Roma blijft op een gedeelde vijfde plek staan met stadsgenoot Lazio.