Zonhoven

Zaterdag staat Loredana De Amicis (36) in de live-finale van ‘Eurosong 2023’ in het Brusselse Paleis 12, maar eerst beslist ze maandag op tv met welke song ze ten strijde zal trekken. “Ik had het bijna niet gehaald”, vertelt ze. “Door een allergische reactie verloor ik gedeeltelijk mijn stem.”