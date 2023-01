Onze tv-tips: pikante beelden, rijke mensen en drie musketiers

Rise of the billionaires

Canvas, ma, 19.05 uur

Een fascinerende reeks over de superrijke tech-giganten die onze wereld vormgaven. We beginnen bij een van de rijkste mannen ter wereld, Jeff Bezos en de hobbelige start van zijn ‘winkel waar je alles vindt’. Zijn buurman is niemand minder dan Bill Gates, een van de jonge techmannen. En intussen is er ook Elon Musk. Dit is het verhaal van hevige ambitie in de strijd om het web. (tove)

The Man in the Iron Mask

Play5, ma, 20.30 uur

Een avonturenfilm met een sterrencast die er plezier in lijkt te hebben: Leonardo DiCaprio, John Malkovich, Gérard Depardieu,… In deze film hebben musketiers Athos, Porthos en Aramis hun uniform opgeborgen. Enkel D’Artagnan bleef de koning trouw, al is hij een zelfzuchtig monarch, die blind is voor het lijden van zijn volk. Kan zijn verstoten tweelingbroer het land redden? (tove)

Getting Filthy Rich

VTM2, ma, 22.55 uur

Een boeiende kijk op een nieuwe boomende business: online verkoop van seksuele inhoud. Olivia Attwood ontdekt in deze docu dat er steeds meer mensen zo in hun levensonderhoud voorzien. Het is makkelijk geld verdienen, zonder dat fysiek contact nodig is. Sites zoals OnlyFans worden miljardenindustrieën. Een op vijf Britse studenten wil hun lichaam online gebruiken om geld te verdienen. (tove)