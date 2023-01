Zoveel gaf Kate Middleton afgelopen jaar uit aan kleding, maar twee royals bleken nog een duurdere smaak te hebben

Een mooie flat met twee slaapkamers. Dat had prinses van Wales Kate Middleton kunnen kopen met de centen die ze vorig jaar heeft uitgegeven aan kleding. Omgerekend 380.000 euro gaf ze uit aan stijlvolle jurken, schoenen en accessoires. Toch is ze daarmee geen recordhouder. Twee vrouwen kochten nog meer.

Deze week publiceerde de koninklijke modesite UFO No More een lijst van stukken die gedragen zijn door leden van koningshuizen en wat dat allemaal gekost heeft.

Kate, de echtgenote van de Britse prins William, was vorig jaar en in de twee coronajaren een goede klant bij de grote couturiers, zo blijkt. In 2020 gaf ze omgerekend zo’n 151.000 euro uit aan kledij, handtassen en schoenen, een jaar later was dat al zo’n 180.000 euro en vorig jaar zelfs 380.000 euro.

Er was dan ook veel te doen. Denk maar aan het jubileum en later ook de begrafenis van koningin Elizabeth. En prinsessen moeten er nu eenmaal piekfijn uitzien.

Nochtans, modejournalisten waren niet onder de indruk over wat ze toen droeg. Bovendien, in 2020 maakte ze haar opwachting op 108 officiële evenementen of ontmoetingen, in 2021 waren dat er 123 en vorig jaar 138. Geen grote verschillen in aantal bezoekjes, wel in wat ze droeg, zeggen de onderzoekers.

Bij veel Britten is het wel een beetje in het verkeerde keelgat geschoten. Want hoewel Kate graag gezien wordt, in tijden dat veel Britten moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en amper hun energierekening kunnen betalen, stuit het hen tegen de borst dat de royals niet hoeven te besparen. Zelfs niet op kledij. Integendeel, zelfs. Veel Britten dromen van een eigen huisje of flatje maar kunnen het niet betalen. Terwijl Kate in een jaar meer dan 300.000 euro aan belastinggeld aan kledij spendeert.

In december meldde de Britse National Health Service ook al dat zeven miljoen mensen wachtten op een routinebehandeling, maar door geldgebrek lukte dat niet. Volgens gegevens van oktober werden bijna 10 miljoen volwassenen en vier miljoen kinderen gedwongen maaltijden over te slaan of honger te lijden, terwijl miljoenen de energierekening niet kunnen betalen.

Kate voert nochtans niet de lijst aan van royalty’s die het meeste geld uitgeven aan kleding, handtassen en andere accessoires. Inderdaad, het kan nog erger.

Prinses Charlene van Monaco gaf omgerekend zo’n 950.000 euro uit. Het maakte haar nochtans niet gelukkig, zo te zien.

En ook prinses Olympia van Griekenland, de kleindochter van de verbannen koning Constantijn van Griekenland, heeft nog iets ‘meer smaak’ van Kate en gaf dus nog iets meer uit aan kleding dan de prinses van Wales.