China heropent grenzen terwijl covid piekt: "Over een paar maanden kunnen we hier terug geld verdienen."

Na een sluiting van drie jaar is vandaag de Chinese grens met Hong Kong opnieuw geopend. Daarmee komt er een einde aan de verplichting voor internationale reizigers om in quarantaine te gaan.

Ook Chinezen zelf kunnen voor het eerst sinds drie jaar weer naar het buitenland reizen zonder bij terugkeer in quarantaine te moeten gaan. En dat zorgt toch voor wat vrees in het buitenland omdat het aantal coronabesmettingen in China explodeerde nadat begin december het nultolerantiebeleid abrupt werd afschaft. Peltenaar Sven Agten woont en werkt in Shanghai en ziet hoe het land verdeeld reageert op de huidige situatie.