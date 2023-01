Fysieke slag levert geen winnaar op tussen Lommel SK en Alemannia Aachen

De Servische nieuwkomer Djordje Gordic maakte zijn debuut, maar verliet al na een kwartier het veld met een blessure. De ernst wordt de komende dagen duidelijk. Daarnaast liep Rafik Belghali uit voorzorg op krukken na knieklachten.

Lommel SK opende al vroeg de score via Alonso Martinez, maar voor de pauze kwam de Duitse vierdeklasser langszij via Mause. In de tweede helft bracht Steve Bould een bijna volledig nieuw elftal tussen de lijnen. Ook doelman Jari De Busser vierde zijn wederoptreden na een schouderblessure. De Montenegrijnse aanvaller Lazar Mijovic genoot van zijn eerste speelminuten. De tweede helft was een maat voor niets. Kabongo geraakte tot tweemaal toe niet voorbij de Duitse doelman.

© Jesse Oyen

EERSTE HELFT: Ivezic - Neven, Lemoine, Pierrot, Benhaddane - Henkens, Gordic (19’ Ostrc), Vancsa - Martinez, Kadiri, Anello.TWEEDE HELFT: De Busser - Amankwah, Wuytens, Ostrc, Benhaddane - Granell, Vancsa (65’ Pierrot), Neyens - Talvitie, Mijovic (83’ Martinez), Kabongo.DOELPUNTEN: 2’ Martinez 1-0, 39’ Mause 1-1.TOESCHOUWERS: 200.