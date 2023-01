In 4A werd HW Zonhoven-Koersel B twee keer stilgelegd, in 4B sneuvelde het laatste maximum uit de Limburgse reeksen, in 4C pakte Achel B de periodetitel en in 4D schoot Winterslag opnieuw met scherp. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/bs/bsa)