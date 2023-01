Foto van het gezin van ongeveer 4 maanden voor Renee stierf. Op vakantie in de Panne. — © RR

Houthalen-Helchteren

Als eerbetoon aan hun vijf jaar geleden overleden dochtertje organiseerden Gina Pellegrino en Levi Daniëls zaterdagavond de New Years Night Trail, een loopevenement in Kelchterhoef. “Dit is niet alleen voor Renée, maar voor alle overleden kinderen.”