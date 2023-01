Duizenden aanhangers van Bolsonaro bestormen parlementsgebouw en presidentieel paleis in hoofdstad Brasilia

In Brasilia, de hoofdstad van Brazilië, bestormen zondag duizenden aanhangers van de voormalige president Jair Bolsonaro het parlementsgebouw. De ‘bolsonaristen’ weigeren zich neer te leggen bij nederlaag van Bolsonaro tegen de linkse president Lula. Ze zijn het terrein van het parlementsgebouw binnen gedrongen en zijn op het dak van het gebouw geklommen. Intussen zijn ze ook het presidentieel paleis en de gebouwen van het Hooggerechtshof binnengedrongen. President Lula is niet aanwezig in het paleis.

Op televisiebeelden en beelden op sociale media is te zien hoe de aanhangers schade veroorzaken. De beelden doen denken aan de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021.

Een week na de beëdiging van president Luiz Inacio Lula da Silva zijn aanhangers van Bolsonaro de buitenkant van het congresgebouw in Brasilia binnengedrongen. Het gebied rond het congresgebouw was wel door de autoriteiten afgezet, maar aanhangers van Bolsonaro slaagden erin door de veiligheidscordons heen te breken, het gebouw te bereieken en het dak te bezetten. De politie heeft geprobeerd om de manifestanten met traangas te verdrijven.

Ook op andere plaatsen in de Braziliaanse hoofdstad zijn aanhangers van Bolsonaro gebouwen binnen gedrongen. Er is sprake van het presidentieel paleis Planalto en het Hooggerechtshof. Ook daar is de meute binnengeraakt. President Lula was niet aanwezig in het paleis op het moment van de bestorming.

De beelden doen denken aan de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021. Senaatsvoorzitter Rodrigo Pacheco heeft de bestorming van het parlementsgebouw op Twitter veroordeeld: “Ik veroordeel deze antidemocratische handelingen, die dringend streng moeten bestraft worden”.

De rechtse ex-president Bolsonaro verloor in oktober van vorig jaar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen van Lula da Silva, maar hij heeft zijn nederlaag nooit officieel toegegeven. Radicale aanhangers van Bolsonaro hebben na de verkiezingsnederlaag herhaaldelijk geprotesteerd en het leger opgeroepen om een militaire staatsgreep te plegen.

© REUTERS