Harry in december 2012 alias Captain Harry Wales in zijn Apache-helikopter. — © AFP

Met de bekentenis in zijn controversiële autobiografie dat hij in Afghanistan 25 Talibanstrijders heeft uitgeschakeld, heeft prins Harry niet alleen de discretie geschonden die voor militairen heilig is, hij zou ook van zichzelf, zijn familie én de Invictus Games een potentieel doelwit hebben gemaakt.