Ook met De Bruyne en Haaland op de bank swingt Man City: Chelsea gaat met ruime cijfers voor de bijl in FA Cup

Manchester City heeft voor de tweede keer in één week tijd de scalp genomen van Chelsea. Donderdag trokken de Citizens in de competitie aan het langste eind met 0-1, zondag in de derde ronde van de FA Cup werd het een droge 4-0. En dat zonder Kevin De Bruyne en Erling Haaland.

Pep Guardiola gaf z’n sterkhouders rust voor de bekerclash met Chelsea. De Bruyne en Haaland keken toe vanop de bank. Al had City hen allerminst nodig. Riyad Mahrez borstelde eerst een vrijschop prachtig in de winkelhaak, nog geen tien minuten later mocht WK-winnaar Julian Alvarez een strafschop voor zijn rekening nemen. Uiteindelijk zouden beide teams de rust ingaan met een 3-0 op het bord, omdat Phil Foden ook nog zijn doelpuntje meepikte na een geweldige combinatie. Chelsea en Graham Potter zwaar in de problemen.

Na de pauze kwamen er geen goals meer van Londense kant, wel nog eentje van de thuisploeg uit Manchester. Dat werd er opnieuw eentje vanaf de stip. Mahrez zette zich dit keer achter de bal en gaf Kepa andermaal geen schijn van kans.

City wint zo met ruime 4-0 van een zwak Chelsea. Voor Guardiola en co gaat het richting de vierde ronde van deze bekercompetitie.