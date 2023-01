Is wapen dat magneetvissers uit Damse Vaart haalden van Bende van Nijvel?

Magneetvissers hebben zaterdag een wapen gevonden in de Damse Vaart. Ongeveer op de plaats waar begin december werd gedregd maar niets werd gevonden. De zoekactie toen kwam er na een tip dat er op die plaats een wapen van de Bende van Nijvel in het water werd gegooid. Maar of het dat wapen is dat nu is opgevist, is lang niet duidelijk.

Magneetvissers hebben zaterdag een opvallende vangst gedaan in de Damse Vaart. Ze haalden een wapen boven. Een goede maand geleden hadden duikers op vraag van het gerecht er nog gedregd. Ze hadden een tip gekregen dat een louche garagist 27 jaar geleden benaderd zou zijn geweest door een even louche rijkswachter uit Aalst die Harry zou heten. Die laatste vroeg hem om een wapen voor hem bij te houden. Het uzi-machinepistool, zoals de vroegere rijkswacht gebruikte, zou van een lid van de Bende van Nijvel zijn geweest. Om er vanaf te geraken, gooide de garagist het uiteindelijk in de Damse Vaart. De zoekactie door duikers van de civiele bescherming leverde begin december niets op.

Eric Van der Sypt van het federaal parket bevestigt ons de vondst. “Er is inderdaad een wapen gevonden. Maar het is veel te vroeg om eventuele linken te leggen met de Bende van Nijvel. We kunnen zelfs niet zien om welk type wapen het gaat”, zegt hij ons aan de telefoon.

Als speurders niet kunnen zien dat het om een uzi-machinepistool gaat, is de kans klein dat het om het gezochte wapen gaat van de Bende van Nijvel. Want volgens de tipgever werd dat ongeveer 18 maanden geleden in de vaart gedumpt. Op die tijd kan het niet onherkenbaar verroest zijn.

Het gevonden wapen zal nu onderzocht worden door wapenexperts. Als het effectief om het gezocht wapen zou gaan, dan zou dat de speurders op een belangrijk spoor kunnen zetten in het onderzoek.

Bij de overvallen van de Bende van Nijvel in de jaren tachtig vielen 28 doden. De daders zijn nooit gevonden.