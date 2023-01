Serviër Ivan Marinkovic trekt naar Telenet Giants Antwerp

Telenet Giants Antwep heeft de 2m08 grote Servische center Ivan Marinković (1993) vastgelegd tot het einde van dit seizoen, dit ter vervanging van de Amerikaan Royce Hamm. De ploeg van coach Ivica Skelin is zo opnieuw compleet.

“Marinkovic is een ervaren center met een hoog basketbal-IQ. Hij komt over van Borac Čačak uit de Servische en Adriatische competitie. Voordien was hij ook al actief in de Sloveense competitie, waar hij twee keer kampioen met Primorska en Cedivita Olimpija Ljubljana werd en ook de beker en de supercup won,” zei general manager Eddy Faus van Telenet Giants Antwerp.

Marinkovic was ook bij Koper Primorska en Zadar actief. In het seizoen 2019-2020 tekende hij voor een gemiddelde van 12 punten en 6 rebounds bij Cedevita Olimpija Ljubljana. Hij arriveert dinsdag in Antwerpen en maakt vrijdag zijn debuut in de derby tegen Kangoeroes Mechelen. (cpm)