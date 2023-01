Dramatische start voor Anderlecht in Brusselse derby: paars-wit moet na paar minuten al met tien verder na vreemde VAR-fase

Voor Anderlecht is de Brusselse derby tegen Union na amper 9 minuten al een helse opdracht geworden. Moussa N’Diaye kreeg na een VAR-tussenkomst een rechtstreekse rode kaart omdat hij de doorgebroken Lazare neerhaalde. Rond die VAR-tussenkomst heerste wel opnieuw flink wat verwarring: aanvankelijk was er voor buitenspel gevlagd, waardoor het lang onduidelijk was waarvoor ref Bram Van Driessche naar het scherm werd geroepen.