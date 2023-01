Het enige goede aan de oorlog in Oekraïne is dat Europa zijn zelfgenoegzaamheid verloor inzake veiligheid en energie, zegt de Britse professor Helen Thompson. Haar boek Disorder leest als een geopolitieke geschiedenis die alleen wapengekletter als ontknoping kon hebben. “In Europa bleven de huizen deze winter warm, maar de echte slachtoffers vielen in Azië.”