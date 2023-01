Met meer dan 15.000 fans beleefde de wereldbekercross van Zonhoven een editie uit de oude doos. Het hertekende traject in de Kuil opent bovendien toekomstperspectieven. De Kuilcross is immers nóg aantrekkelijker voor het publiek, dat massaal getuige was van Van Aerts eerste zege in Zonhoven.