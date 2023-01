Ben Mertens stoot door naar derde ronde op six-red World Championship snooker

Ben Mertens heeft zich zondag geplaatst voor de derde ronde op het Six-red World Championship snooker (307.000 euro). In het Engelse Barnsley versloeg hij de Noord-Ier Jordan Brown met 6-2.

De 18-jarige Mertens (WS 114) won met onder meer een 70 break de eerste drie frames. De 35-jarige Brown (WS 25), de regerende Welsh Open-kampioen, kon zijn achterstand herleiden tot een frame. Mertens was echter de betere speler en won de volgende drie frames.

In zijn volgende wedstrijd wacht de Engelsman Mark Davis (WS 63) en dit voor een ticket in de eindfase, die doorgaat van 6 tot en met 11 maart in de Thaise hoofdstad Bangkok.

Het Six-red WK snooker is geen rankingtoernooi.