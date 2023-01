Gewezen Braziliaanse goalgetter Roberto Dinamite overleden

De Braziliaan Roberto Dinamite, topschutter aller tijden in het Braziliaanse kampioenschap, is op 68-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van darmkanker. Vasco da Gama, de club waar hij uitgroeide tot een absoluut idool, kondigde het droevige nieuws zondag aan.

“Het is met diepe treurnis dat Vasco da Gama vernomen heeft dat onze grootste speler ooit ons zondag verlaten heeft. Carlos Roberto de Oliveira, alias Dinamite, wijdde 29 van zijn 68 levensjaren aan de club, als speler en voorzitter. Rust in vrede”, luidde het in een tweet.

Tot op heden heeft Dinamite het record van gemaakte doelpunten in het nationaal kampioenschap in handen met 190 stuks, ver voor Fred (158).

Bij het Braziliaanse nationale elftal kwam hij tot 38 matchen, met ook minuten op de WK’s in 1978 en 1982, en scoorde hij 20 keer.