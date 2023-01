Toeriste doet fotoshoot met aapje op strand, tot het dier plots zijn geduld verliest

Een toeriste heeft een aapje op Monkey Beach, een bekend strand in Thailand, even op de zenuwen gewerkt. Het aapje zat in rustig in het zand terwijl de vrouw allerlei poses aannam voor enkele foto’s. Na verloop tijd raakte het geduld van de aap echter op. Toen het dier aanstalten maakte om te vertrekken maar alsnog werd achtervolgd door de vrouw, besloot de aap zich plots om te draaien en haar te laten schrikken. Met succes: de vrouw viel prompt achterover, al kon ze net als enkele ooggetuigen lachen met het voorval.