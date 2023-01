Flinke domper voor wintersporters: zo groen zien skipistes eruit in Oostenrijk

Een bittere pil voor vele wintersporters in Oostenrijk. Door de hoge temperaturen liggen een heleboel skigebieden er opvallend groen bij. Zo bewijzen ook videobeelden van de Nederlandse Nynke Boorsma, die zaterdag vanuit een skilift vastlegde hoe op sommige gebieden totaal geen sneeuw ligt. Gelukkig is er beterschap in zicht: vanaf zondag wordt opnieuw sneeuw verwacht in de skigebieden.