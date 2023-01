Rusland beweert 600 Oekraïense soldaten te hebben gedood bij vergeldingsaanval, Kiev ontkent

Rusland beweert dat het zondag minstens 600 Oekraïense soldaten heeft gedood bij een aanval op militaire kazernes in Kramatorsk, in het oosten van Oekraïne. De aanval was een vergelding voor eerdere raketaanvallen op Russische kazernes. Daarbij stierven rond de jaarwisseling 400 Russische soldaten, zegt Kiev. Oekraïne ontkent intussen het grote verlies aan manschappen.

Rusland heeft de afgelopen nacht en ook zondag nog aanvallen uitgevoerd op verschillende gebieden in Oekraïne. Zo is er sprake van beschietingen op Cherson, Zaporizja, dorpen in regio rond Dnipro en een aanval op militaire kazernes in Kramatorsk. Bij die laatste aanval zijn volgens de Russische autoriteiten naar schatting 600 Oekraïense militairen gedood. In de bewuste kazernes, klinkt het nog, waren op het moment van de aanvallen meer dan 1.300 soldaten aanwezig. Er zouden ook tientallen gewonden gevallen zijn.

Volgens Yaroslav Yanushevych, de militaire leider van Cherson, heeft Rusland bij de aanval op Cherson afgelopen nacht brandgevaarlijke munitie gebruikt. Het gebruik van dat soort munitie op burgerdoelwitten is verboden volgens de Conventie van Genève. Bij de aanval op Cherson zijn volgens Yanushevych geen slachtoffers gevallen.

Naast Cherson werden ook de Zaporizja en dorpen rond Dnipro onder vuur genomen door Rusland. In Charkov zou er sprake zijn van één slachtoffer.

Het Russische leger heeft zondag zelf ook gemeld dat het een aanval heeft uitgevoerd op militaire kazernes in Kramatorsk (Donetsk) in het oosten van Oekraïne. Moskou noemt die aanval zelf een “vergelding” voor de Oekraïense bombardementen op Makijivka. Bij die aanval vielen volgens Kiev 400 doden, volgens Moskou ging het om 89 slachtoffers.

Kiev ontkent vandaag het grote verlies aan manschappen in Kramatorsk. Onafhankelijke bronnen zijn er voorlopig niet, zodat we de aanvallen en het groot aantal gesneuvelden van dit weekend onder voorbehoud moeten melden.