Zulte Waregem is rode lantaarn alweer kwijt na zege tegen KV Mechelen, dat degradatiespook wat groter ziet worden

De eerste wedstrijd van 2023, voor eigen publiek, winnen. Dat was het doel van Zulte Waregem. Nieuwkomers Brüls en Vormer toonden meteen dat ze een flinke kwaliteitsinjectie betekenen voor het team van Leye. Mechelen holde 90 minuten achter de feiten aan en wacht ook in het nieuwe jaar nog flink wat degradatievoetbal.

Le nouveau Essevee est arrivé. Leye gooide nieuwkomers Vormer en Brüls meteen in de strijd. Geen tijd om rustig te wennen aan de nieuwe werkomgeving. Het duo moet dan ook de boegbeelden worden van ‘operatie redding’. Bossut kreeg dan weer de voorkeur op Bostyn die eerstdaags wellicht de overstap maakt naar Antwerp. Bij Malinwa ontbrak Coucke wegens ziekte, terwijl Bijker en Mrabti moesten afhaken met een blessure.

Zulte Waregem nam een vliegende start. Na vijf minuten kreeg de thuisploeg een vrije trap op een interessante plek. Vormer monsterde de situatie en gaf Rommens een teken: het is aan jou! Terecht, zo bleek. Rommens aarzelde niet en schilderde de bal heerlijk in de winkelhaak. De bezoekers uit Mechelen wisten niet wat er hen overkwam. Langs de zijlijn brieste Defour onophoudelijk.

Veel zoden bracht zijn passie niet meteen aan de dijk. Vormer kirde van de pret en strooide met passjes, terwijl Derijck kersvers vader Thoelen met een kopbal tot een puike redding dwong. Rond het half uur kwam Malinwa dan toch wat meer opzetten. Derijck had meer dan zijn handen vol woelwater Malede, Schoofs genoot dan weer iets teveel ruimte bij een afgeslagen hoekschop maar hij trof de lat met een subtiele trap. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Tijd voor nog wat genialiteit, oordeelde Brüls. De ex-Kanarie demonstreerde in de eerste helft zijn talent en dwong Thoelen met een subtiele vrije trap tot een knappe parade. Wie vooraf nog vraagtekens plaatste bij de motivatie van de 34-jarige Oostkantonner, wist na amper 45 minuten wel beter. Onder impuls van Brüls en Gano weerklonk quasi onophoudelijk de stormklok achterin bij de bezoekers.

Gano brengt de verlossing

Ook de geluksfee was op de hand van de thuisploeg. Meteen na rust kwam Zulte Waregem heel goed weg toen een afgeweken schot van Walsh pardoes in de handen van Bossut belandde. Het bleek een wake-up call voor de thuisploeg die probeerde om het heft opnieuw in handen te nemen. Mechelen slaagde er ook na de pauze maar niet in om echt dominant te voetballen.

Ondertussen besefte Vormer ook wel al dat hij conditioneel nog wat percentjes mist. In die tweede periode kwam de Nederlander duidelijk minder in het stuk voor. Leye besefte dat zijn team wat zuurstof nodig had en plande een wissel maar net dan trok Lavalée in zijn eigen zestien iets te nadrukkelijk aan het textiel van Vormer. Put wees naar de stip maar VAR Verboomen nam nog even de tijd om te checken of de Nederlander niet buitenspel stond. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Uiteindelijk mocht Gano dan toch aanleggen. Thoelen leek redding te brengen maar zag tot zijn ontzetting de bal alsnog in doel belanden. 2-0, het ideale moment om Vormer onder luid applaus naar de kant te halen, vond Leye. Defour bracht met Soelle Soelle en Robberechts ook nog twee frisse krachten tussen de lijnen maar een kentering zat er niet meer in.

Gano liet nog een dot van een kans onbenut en Sissako trof nog de paal maar Essevee boekt zo wel meteen de eerste competitiezege sinds 20 oktober, toen het voor eigen publiek Anderlecht versloeg. Het geloof in de redding krijgt meteen flinke boost. Bij Malinwa kookten in de slotfase de potjes geregeld over, Defour moet de komende dagen flink aan de bak. Een rustig seizoen afwerken, zit er voor zijn team voorlopig niet in.

Opstelling Zulte Waregem: Bossut; Sörmo, Derijck, Miroshi; Ciranni, Sissako (90’ Ndour), Vormer (74’ Lopez), Rommens, Fadera (88’ Ramirez); Brüls en Gano (88’ Offor)

Opstelling KV Mechelen: Thoelen; Bates, Lavalée, Van Hoorenbeeck (82’ Mukau); Walsh, Verstraete, Schoofs, Malede, Hairemans (74’ Robberechts); Da Cruz (74’ Soelle Soelle) en Storm

Doelpunten: 5’ Rommens 1-0, 72’ Gano (strafschop) 2-0

Gele kaarten: Van Hoorenbeeck, Derijck, Walsh, Lavalée, Verstraete, Bates, Schoofs en Ciranni

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Bert Put