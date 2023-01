Lucas Braathen slalomt op WB alpijnse ski naar zege in Adelboden, landgenoten Marchant en Maes haalden tweede run niet

Na twee runs totaliseerde Braathen een tijd van 1:49.31. Hij was daarmee 71 honderdsten sneller dan zijn landgenoot Atle Lie McGrath. De Duitser Linus Strasser werd derde op 92 honderdsten.

Voor de 22-jarige Braathen is het de derde zege van het seizoen, de vijfde uit zijn carrière. In de tussenstand van de wereldbeker slalom neemt de Noor na vier races de leiding over van de Oostenrijker Manuel Feller, die zondag zevende werd. In de algemene wereldbeker behoudt de zwitser Marco Odermatt na zeventien manches met een ruime voorsprong de eerste plaats. Braathen wipt naar vier.

Onze landgenoten Armand Marchant en Sam Maes haalden zondag de tweede run niet.

De wereldbeker alpijnse ski gaat volgende week verder in het Zwitserse Wengen met een Super-G, afdaling en slalom.