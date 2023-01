Ajax kan tegen NEC en scorende Landry Dimata al voor vierde competitiematch op rij niet winnen

Ajax blijft op de sukkel in de Eredivisie. Ook zondagnamiddag op de vijftiende speeldag kon het op bezoek bij NEC al voor de vierde competitiematch op een rij niet winnen: 1-1.

Davy Klaassen had de landskampioen aan het einde van de eerste helft nog op voorsprong getrapt, maar de Nijmegenaren hesen zich na de onderbreking al vroeg op gelijke hoogte dankzij Landry Dimata. Dimata ging in de 87e minuut moegestreden naar de kant.

Door de povere 3 op 12 wankelt de stoel van voormalig Club Brugge-trainer Alfred Schreuder nog wat meer. Ajax begeeft zich op de tweede plaats van de rangschikking in de Nederlandse hoogste voetbalafdeling met 31 punten, met drie punten achterstand op rivaal Feyenoord.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Utrecht van Boussaid slikt in blessuretijd gelijkmaker tegen Feyenoord

FC Utrecht heeft zondagnamiddag op de vijftiende speeldag van de Eredivisie in de eigen Galgenwaard een late gelijkmaker geslikt tegen Feyenoord. De Domstedelingen moesten in blessuretijd een 1-1-gelijkspel toestaan.

Nota bene Jens Toornstra, van 2014 tot 2022 onder contract bij de Rotterdammers, nekte zijn ex-club al in de derde minuut op aangeven van Bas Dost (ex-Club Brugge). De koploper leek nadien niet meer bij machte om terug te vechten, tot wisselspeler Alireza Jahanbakhsh alsnog een punt uit de brand sleepte. Othman Boussaid startte in de basis bij de thuisploeg en werd in de 81e minuut afgelost.